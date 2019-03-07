0553 313 94 23

Akın: Devletimiz çocuklarımızı bağımlılıktan uzak tutmak için yapılan çalışmalara önem veriyor

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, rehber öğretmenlerle yaptığı toplantıda devletin öğrencileri her türlü bağımlılıktan kurtarmak için yapılan çalışmalara önem verdiğini söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:27
Akın: Devletimiz çocuklarımızı bağımlılıktan uzak tutmak için yapılan çalışmalara önem veriyor

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, rehber öğretmenlerle yaptığı toplantıda devletin öğrencileri her türlü bağımlılıktan kurtarmak için yapılan çalışmalara önem verdiğini söyledi.



Vali Akın, Kırşehir öğretmen evinde merkez ve merkeze bağlı köy okullarında görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya geldi.



Toplantıda konuşan Vali Akın, "Devletimiz öğrencilerimizi İnternet oyunları dahil olmak üzere her türlü bağımlılıktan kurtarmak için yapılan çalışmalara önem veriyor. Bizler de eğitimde marka kent olan Kırşehir’de çocuklarımızı her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusunda yürütülen çalışmaları ciddiyetle takip ediyoruz."dedi.



Rehber öğretmenlere öğrencileri olumsuz davranışlardan uzak tutmak için önemli görevler düştüğünü anlatan Vali Akın, konuşmasında;

 

" Öğrencilerimizi olumsuz davranışlardan uzak tutma konusunda rehber öğretmenlerine çok iş düşmektedir. Okullarda öğrencilerle birebir görüşme yaparak sorunlarını dinleyen rehber öğretmenlerinin eğitim hayatında önemli bir yeri var. İlimizde eğitim çıtasının arttırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi öğrencilerimizin iyi bir şekilde geleceğe hazırlanmasından geçmektedir. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin ahlaklı, bilinçli, değerlerimizi bilen ve saygı duyan bireyler olarak yetişmesinde hepimize önemli görevler düşüyor. Çoğunlukla ailesi dağılan çocuklar suça daha eğilimli oluyor. Aile sevgisinden yoksun kalan çocuklar kendini toplumda yalnız hissediyor. Çocuklarımıza hiçbir zarar gelmesini istemeyiz, ancak onları farklı davranışlara iten durumlar olabiliyor. Sizler okullarda özellikle bu öğrencilerimizle yakın temas halinde olun, sorunlarını dinleyin." diye konuştu.



Toplantı, Vali Akın’ın rehber öğretmenleri ile değerlendirmelerde bulunup fikir alış-verişi yapması ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:27
  1. Kırşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu: 30 gözaltı
    1. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    2. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    3. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    4. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    5. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    6. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    7. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    8. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    9. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    10. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    11. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    12. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    13. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    14. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    15. Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı
    16. İnegöl sise teslim
    17. Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor
    18. Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu
    19. Netanyahu’dan THAAD hava savunma..
    20. Nafaka makul süreli olmalı
    21. Senatör McSally, ordudaki görevi..
    22. Nilüfer Belediye Meclisi dönemin son..
    23. Akbaşoğlu: Hayalleri gerçekleştiren..
    24. Yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi..
    25. Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
    26. Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik..
    27. Karatay'dan Altaylı'ya bomba sözler!..
    28. İstanbul'da dolandırdı, Adana'da..
    29. İsveç’e dönecek DEAŞ üyeleri..
    30. Adıyaman’da yeşil ışık ‘Yeşilay’ oldu
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları