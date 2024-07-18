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Avrupa Akın akın Türkiye’ye
Avrupa

Akın akın Türkiye’ye

Yeniakit Publisher
2024-07-18 07:22:00 -
Akın akın Türkiye’ye

Vatan hasreti Avrupalı Türkleri Sıla Yolu’na düşürdü. Otomobilleriyle Türkiye yolculuğuna çıkanların sayısı bir ayda 800 bini bulurken, ana vatana akın sürüyor

Yıllık izinlerini anavatanda geçirmek, akrabalarıyla hasret gidermek, çocuklarına memleketlerini göstermek ve kültürlerine uzak kalmamalarını sağlamak isteyen Avrupalı Türklerin Türkiye yolculuğu sürüyor. Almanya'da okul tatillerinin başlaması, buna diğer Avrupa ülkelerinin de eklenmesiyle birlikte Sıla Yolu'na çıkanların sayısı tavan yaptı.

YOĞUNLUK SÜRECEK

Haziran ayının ortasından itibaren başlayan ve bir ay daha devam edecek olan otomobille yolculukta şimdiden anavatana giriş rekoru kırıldı. Bir aylık zaman diliminde 800 bine yakın Avrupalı Türk'ün sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptığı açıklandı. Bu rakama havayoluyla gidenlerin de eklenmesi halinde sayının ikiye katlanacağı ifade edildi.

KAPIKULE 24 PERONLA HİZMETTE

ÖZELLİKLE hafta sonuna denk gelen yoğunluk için en çok tercih edilen Kapıkule Sınır Kapısı'nda ek önlemler alındı. Hızlı geçişi sağlamak adına 24 peron hizmete sokuldu. Geçmiş yıllarda işlem sayısının azaltılması sayesinde bekleme süresi kısaldı. Karayoluyla yolculuğu tercih etmede bu yıl Bulgaristan güzergâhındaki otoyolun neredeyse tamamının hizmete girmesi etkili oldu. FRANKFURT

SABAH RAHAT YOLCULUK İÇİN HİZMET VERİYOR

AVRUPALI Türkleri yıllardır Sıla Yolu'nda yalnız bırakmayan SABAH, bu yıl da uzun yolculukta yorgunluğun had safhaya ulaştığı Sırbistan'ın Velika Plana kasabasında hizmet veriyor. Arkadaşımız Mustafa Akbaba, yolda karşılaşabileceğiniz her türlü sorunun çözümü için Hotel Moment'te görev yapıyor. Sizleri güzergah hakkında bilgilendirirken, yol hikayelerinizi de haberleştiriyor.
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