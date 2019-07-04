Akıma kapılan 18 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı Batman’da bir inşaatta çalışan 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Batman’da bir inşaatta çalışan 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Gültepe Mahalles’inde inşaatı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde meydana geldi. Hastane inşaatında kaynakçı olarak çalışan 18 yaşındaki Bekir Ulusal, ölçü almak istedi. O esnada yüksek gerilim hattına kapılan Ulusal, ağır yaralanarak vücudunda 1. derece yanık oluştu. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan genç işçi, burada yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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