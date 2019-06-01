0553 313 94 23

Akıllı yelek görme engelliler için umut oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenciler görme engelli insanların hayatını kolaylaştıracak akıllı yelek geliştirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:24
Akıllı yelek görme engelliler için umut oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenciler görme engelli insanların hayatını kolaylaştıracak akıllı yelek geliştirdi.


Siverek Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri tarafından görme engelliler için tasarlanan akıllı yelek projesi, görme engellilerin bastonsuz, herhangi bir yardım almadan hareket etmelerini sağlıyor.


Görme engelli bireyler, öğrenciler tarafından geliştirilen yazılım yardımıyla bir yeleğe yerleştirdikleri özel sensörler sayesinde rahatlıkla engellere çarpmadan istediği yere gidebiliyor.


Gündelik hayatta rahatlıkla kullanılabilecek olan akıllı yeleğin alt ve üst bölgelerindeki sensörler sayesinde bir engelle yaklaşıldığında o tarafta bulunan sensör titreşim ve ses ile uyarı veriyor. Engele yaklaşıldıkça sensör daha hızlı uyarı vermeyi sürdürürken titreşim ise artmaya başlıyor.


Uyarılar sayesinde görme engelli birey, sensörlerin uyarı yaptığı tarafta cisim olduğunu fark ederek yolunu değiştiriyor.


Akıllı yeleği geliştiren öğrencilerden Fatime Özkan,” Okul çıkışında görme engelli bir öğretmeni gördüm ve onun bastonla yürümekte zorlandığını fark ettik ve arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık ve görme engelliler için böyle bir yelek geliştirdik. Yeleğimizde dört adet sensör, dört adet titreşim aleti ve dört adet zil sesi vardır. Bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz, ilerdeki zamanlarda güneş enerjisiyle kendi kendini şarj edebilecek seviyeye getirmek. Görme engelli dostumuz bunu kullanarak hayatı daha da kolaylaşacak” dedi


Öğrencilerden Dilek Akkaş’ta,’ Herkesin çevresinde engelli bireylerin olduğunu ve sağlıklı bireyler olarak onlara hayatı kolaylaştıracak çalışmalar yapılması gerektiğini’ vurgulayarak,” Bu engellilerden birçoğu da görme engelli bireylerdir, bizde kendimizi bir görme engelli birey yerine koyarak bu projeyi geliştirdik” diye konuştu


Okula gelen görme engelli Nevroz Tuğral, yeleği giyerek bina içerisinde deneme yaptı. Yeleğin denemelerde başarılı olduğunu belirten Tuğral, öğrencilere teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    1. Malatya’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    2. KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye..
    3. Korkulukları aşan tır iki köprü..
    4. Başkan Gülsoy’dan Ramazan Bayramı..
    5. Yavuzeli’nde Kadir gecesi huşu ile..
    6. Samsun’da bayramın 1. günü toplu..
    7. Hülagu’ya ders veren Kadıhan
    8. MEB mesleki çalışma programı 2019..
    9. Milli okçu Eroğlu'nun aklı 2020 Tokyo..
    10. Akıllı yelek görme engelliler için..
    11. İzmir’de ’kadın şoförler’ dönemi..
    12. 20 yıl sonra besin tercihleri değişecek
    13. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    14. Taksicilerden Uber talebi: “Kanunlarla..
    15. THY yolcularını uyardı! "Sakın..
    16. Çiftçilere anız uyarısı
    17. Gümüşhane’de tarihi ve turistik..
    18. Nihat Özdemir: “Spordan keyif ve..
    19. Bursa’da bayram trafiği havadan..
    20. Emniyetten şehirlerarası yolculuk..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti