THY- Noukşot
0553 313 94 23

Akıllı üretim için inovatif teknolojiler sergilenecek

Mitsubishi Electric SPS IPC Drives Fuarı’nda dijital dönüşüme yönelik yeni nesil ürünlerini tanıtacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
Akıllı üretim için inovatif teknolojiler sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Almanya’nın Nuremberg kentinde 27-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan SPS IPC Drives 2018 Fuarı’nda üretimde dijital dönüşüme imkan tanıyan yeni nesil teknolojilerini sergileyecek.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Mitsubishi Electric SPS IPC Drives Fuarı’nda dijital dönüşüme yönelik yeni nesil ürünlerini tanıtacak.

Sanayi 4.0’a uyumlu akıllı üretim için fabrikalara inovatif çözümler sunan Mitsubishi Electric, mühendislik, üretim ve bakım uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric'in SCADA sisteminin en yeni versiyonu olan MAPS 4 (Mitsubishi Electric Adroit Process Suite 4), mühendislik uygulamaları için harcanan geliştirme sürelerinin kısaltılmasına imkan tanıyor. Nesneye dayalı fonksiyonlarıyla öne çıkan MAPS 4, Mitsubishi Electric markalı cihazların yanı sıra farklı markalara yönelik ekipmanları da hızlı ve kolay bir biçimde sisteme entegre edebiliyor. Yaşam Çevrimi Yönetimi aracı ise ölçeklenebilirlik özelliği sayesinde bulut bağlantısı ve yüksek esneklik sağlıyor.

Fabrika otomasyon sektöründeki inovatif ürünleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, akıllı otomasyonun üretimin farklı seviyelerinde uygulanmasına olanak tanıyan çözümler sunuyor. Yeni başlayanlar için güncel SCARA robot paketiyle desteklenen entegre robotik teknoloji, optimum intralojistik için Smart Carriage teknolojisiyle geliştirilen Lineer Transfer Sistemi (LTS) ve daha etkili enerji yönetimi için kapsamlı MEnergy konsepti bu çözümlerin sadece bir kısmını oluşturuyor.


-Bakımda akıllı sistem yönetimi


Sanayi 4.0 çağında bakım, kestirimci bakım uygulamalarıyla üretim sisteminin korunması anlamına geliyor. Bu noktada Mitsubishi Electric, robot bakımı için entegre AR uygulamasının yanı sıra makine teşhisi için "GOT Drive" çözümünü sunuyor. Bu çözüm, servo kontrol cihazlarının ve frekans inverterlerinin friksiyon ve vibrasyon verilerini doğrudan GOT2000 serisi HMI’ya iletmesine olanak tanıyor. "GOT Mobile" fonksiyonu sayesinde ise üretim verileri herhangi bir lokasyondan sorgulanabiliyor ve alarm mesajları cep telefonu, tablet veya PC aracılığıyla alınabiliyor. Mitsubishi Electric, bu ve bunun gibi daha pek çok çözümü sayesinde şirketlerin akıllı üretim projelerinin planlanmasına ve uygulanmasına büyük destek sağlıyor.





Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:50
  1. Mitsubishi Electric

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    1. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
    2. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
    3. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
    4. Tramvay, hatta giren özel halk..
    5. Edirne'de 253 mülteci yakalandı!
    6. Filistinli vekil 'Halide Cerrar'..
    7. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    8. AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan..
    9. Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü
    10. Manisa'da öğrenci velilerinden okula..
    11. Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Putin'den gerilimi tırmandıracak karar!
    13. Konya'da evlat dehşeti! Annesini..
    14. Velittin Küçük kimdir?
    15. Sarıkamış şehitleri, harekatın 104...
    16. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite..
    17. Genelkurmay çatı davası
    18. GÜNCELLEME - İki oğlunu tabancayla..
    19. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    20. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı