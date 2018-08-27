Telefon yüzde kaçta şarj edilmeli? Akıllı telefonu nasıl şarj etmeliyiz? Telefon şarj etme teknikleri

Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri hiç şüphesiz cep telefonlarıdır. Uzak bir yere gitmemiz gerektiğinde veya şarjı bitme noktasına geldiğinde ya da şarj bitip telefonun kapanacağı uyarısının art arda gelmesiyle birlikte telaşa kapılırız. Peki akıllı telefonun uzun süre şarjının devam etmesi için telefonumu nasıl şarj etmeliyim sorusunu soruyorsanız. Bu haber tam da size göre. Buyrun o vakit telefon bataryanızı koruyacak şarj etme kriterleri…

Akıllı telefonlar kullanıcılarının en çok yakındığı şarj problemine bir çözüm önerildi. Bataryanın daha hızlı şekilde şarj edilmesi için ayarları değiştirebilirsiniz. Telefonumuzun bataryasını etkileyecek olan en önemli unsur şarj aletidir. Eski şarj aletinizin bozulması durumunda tekrar orijinal şarj aleti almanız önerilir. Ayriyeten mecbur kalmadıkça başka marka ve modele ait şarj aleti kullanılmamalıdır. Şarj aletleri aynı tipte gözükse de her markanın özel değerleri bulunmakta ve telefonunuza gönderdiği enerji değişmekte, bu yüzden orijinal ve kendi markanızın şarj aletini kullanmanız önemlidir.

BATARYA UYARI VERSİN

Pil seviyemiz yarılardayken 'birazdan dışarı çıkacağım şarjımı doldurup gideyim dışarıda bitmesin' diye düşünerek telefonumuzu şarja takıyoruz. Fakat tekrarlanan doldur&boşalt işlemi bataryanıza uzun vadede hasar vermektedir. Telefonunuzdan 'Pil azaldı şarja takın' uyarısı gelmeden şarja takmamalısınız.

ŞARJ DOLMADAN TELEFONU ÇIKARMAYIN

Pilimiz bitecek seviyeye kadar azalmadan şarj etmek kadar pilimiz tam dolmadan şarj işlemini sonlandırmak da zarar verici. Sürekli olarak pilinizi yarım doldurup kullanıyorsanız bir süre sonra batarya ömrünüzün bitmesine neden olacaktır, dikkat edilmesi gereken önemli bir detay.

BATARYA ÖMRÜ KISALIR

Özellikle yaz aylarında şarjımız daha hızlı biter, bunun sebebi artan sıcaklık ile beraber bataryada ki akışın hızlanmasıdır. Telefonun maruz kalabileceği maksimum sıcaklık 32°C'dir. Bu değerin üstü aygıtımıza zarar verecek ve bataryamızı ciddi oranda etkileyecektir. Bu sebeple telefonu direk olarak güneş ışığı görmemeli, mümkünse serin olan yerlerde muhafaza edilmelidir.

ŞARJ TAMAMEN BİTSİN

Şarj azalmadan şarj etme konusunda uyarıda bulunduk fakat telefonumuzun şarjını tamamen bitirip doldurmamız da önemli bir etken. Telefonu sürekli %15'e geldiğinde şarj etmek bir süre sonra kullanılmayan kısmın tembelleşmesine hatta daha sonra işlevini yitirmesine neden olur. Tüm hücreleri canlı tutabilmek adına ayda bir kez pilinizi sıfırladıktan sonra şarj etmenizi öneriyoruz.

SAKIN BUNU YAPMAYIN

Zorda kalmadıkça şarja takılı telefonu kullanmayı önermiyoruz. Her pilin prize takılı iken geçireceği bir süre vardır. Pilimizi bir yandan doldururken diğer taraftan boşaltmak pile zarar verecektir. Şarjda kullanımda telefonun aşırı ısınmasının sebebi de cihazın zorlanmasıdır, kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir etkendir.