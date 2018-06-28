Akıllı telefonlar bakın hangi hastalığa neden oluyor?

Günde üç saatten fazla akıllı telefon kullanımının el tendonlarında sıkışmaya ve parmaklarda kilitlenmeye yol açabileceğini belirten Medical Park Göztepe Hastane KompleksiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ruhsan Cihan, son yıllarda tetik parmak hastalığına çok sık rastladıklarını ifade etti. Dr. Ruhsan Cihan şu bilgileri verdi:

Parmaklarımızın hareketini sağlayan tendonlar kolumuzdaki kaslarımızın uç kısımlarıdır ve kasların kemiklere yapışmasını sağlar. Tendonlar ip şeklinde dokulardır. Tendon adı verilen bu ipler, parmaklarda sağa ve sola kaymasını engelleyen halka şeklindeki dokularla çevrilidirler. Bu dokuların çeşitli nedenlerle kalınlaşması tendonu sıkar ve nodül oluşmasına neden olur. Parmak hareketiyle tendon üzerindeki bu nodül halka içinden geçemez ve takılır. Devamında aşırı hareketle bu nodül halka içinden geçer ve parmak açılır. Bu olaya parmakta tetiklenme yani tetik parmak denir. Parmakları aşırı kullanmak tendonlarda nodül oluşumuna yol açar ve oluşan nodüller parmakta tetiklenme yani tetik parmağa neden olur.

YOLDA, İŞTE, EVDE, AKILLI TELEFON HEP ELDE

Tetik parmak oluşumunun en önemli nedenlerinden biri parmağı ve parmağa bağlı tendonu aşırı kullanılması. Özellikle günümüzde çoğu insanda akıllı telefonları görmek mümkün. Yolda, işte, evde hatta sohbet için buluşulan arkadaş toplantılarında bile akıllı telefonlar elimizden düşmüyor. Tetik parmağın oluşumunda en önemli sebep parmağın aşırı kulanılması, tekrarlayan zorlayıcı hareketler ve parmağa aşırı güç uygulanması olduğu düşünülürse, hastalığın giderek artacağını söyleyebiliriz. Bir gün içinde telefon ile yaptığımız hareketleri düşündüğümüzde, özellikle de uygulama ve oyun kullanımlarında elimizi, parmağımızı zorlayıcı birçok hareket ile karşı karşıya kalıyoruz.

BAŞ PARMAĞI TEHDİT EDİYOR

Telefon ile oyun oynama veya uygulama kullanma gibi durumlarda en çok el baş parmağı yoruluyor. Bu nedenle tetik parmak en çok baş parmağını tehdit ediyor. Elde ve avuç içinde uzun süre tuttuğumuz telefonlar tetik parmak oluşumunun yanı sıra kişinin bu hastalık nedeniyle yaşadığı sorunları da neredeyse iki kat arttırmaktadır.

GENÇLER RİSK ALTINDA

Günlük hayatımızda hepimiz sıkça bilgisayar ve akıllı telefonlar kullanıyoruz ancak kullanım oranı özellikle gençler arasında daha yaygın ve süre olarak da daha uzun. Bu nedenle anne ve babalar daha dikkatli olmalı. Gerekirse çocuklarına telefon kullanım sınırlaması getirmelilerdir.

ZONKLAMAYLA BAŞLAR

Tetik parmak oluşumunun ilk belirtisi parmakta ağrı ve zonklamadır. Şiddetli olmasa dahi El ve parmaklardaki her ağrı ciddiye alınmalıdır. İhmal edilmesi, ellerde ve parmaklarda kalıcı -hareket kaybına neden olabilir. Bu yüzden kişi ağrı hissetmeye başladığında ilk uyarıyı algılamalı ve önlemini almalıdır. Erken tanı ve uygun tedavi ile herhangi bir cerrahi operasyona gerek kalmadan gerekli tedavi planı düzenlenebilir. Fizik Tedavi ünitelerinde hareketi hızlandırmak için uygulamalar yapılmakta, sorunun çözümü için tedavi planları uygulanmaktadır.

TELEFONU 3 SAATTEN FAZLA KULLANMAYIN

Tetik parmak hastalığına karşı alınacak önlemlerden biri ele aşırı yüklenmemek. Günde mümkünse üç saatten fazla akıllı telefonları kullanmamak gerekiyor. El ve parmaklar dinlendirilmeli. Eğer elde ağrı varsa, buz kompresi uygulamak yararlı olacaktır. Parmaklar aşırı ve hızlı kullanmaktan sakınılmalı.