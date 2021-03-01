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Korona Virüs Akıllı telefonda korona testi nasıl yapılır?
Korona Virüs

Akıllı telefonda korona testi nasıl yapılır?

Akıllı telefonlarda koronavirüs testi yapılır mı? Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ediyor. 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı 114.686.933 kişiye yükselirken, koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam vefat sayısı ise iki milyonu geçti. Korona hızla yayılırken, salgının önüne geçilmesi için aşı uygulamaları da tüm hızıyla devam ediyor. Korona testi şimdi de akıllı telefonlardan öğrenilebilmekte. Peki akıllı telefonda korona testi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 16:00:00 - 2021-03-01 16:01:22
Akıllı telefonda korona testi nasıl yapılır?

ABD'de 19 milyon 632 bin 523, Hindistan'da 10 milyon 775 bin 169, Brezilya'da 9 milyon 386 bin 440 ve Rusya'da 3 milyon 811 bin 797 kişi virüsü yenmeyi başardı. Dünya genelindeki vaka sayısı 114 milyon 453 bin 166’ya ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 538 bin 838 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de de COVID-19 tespit edilen 2 milyon 565 bin 723 kişi sağlığına kavuştu.

Akıllı telefonda korona testi yapılır mı?

Fransa’daki Lille Üniversitesi’nde aralarında Marsilya’dan da araştırmacıların bulunduğu uzman ekip, akıllı telefonla yapılabilen bir koronavirüs testi geliştirdi. Akıllı telefona takılan bir çeşit USB cihaz üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi. Testlerin yüzde 90 oranında doğru sonuç verdiğini açıklayan uzmanlar, mart ayında testi bin kişi üzerinde denemeyi planladıklarını duyurdu. Akıllı telefon aracılığıyla yapılan testin en büyük avantajı ise 10 dakikada sonuç vermesi oldu.

Testin ilk olarak hastanelerde kullanılması, daha sonra ise halka sunulması bekleniyor. Bilim grubunun üyelerinden David Devos yaptığı açıklamada, "Buradaki amaç, önümüzdeki haftalarda çok hızlı bir şekilde acil servislere sunabileceğimiz, vakaları çabuk teşhis eden bir test hazırlamak. Covid-19'un ilk dalgası hastanede felaketle sonuçlandı. Çünkü orada birçok insan bilmeden enfekte oldu. Daha sonraki amaç, pratisyen hekimlerimiz, eczacılarımız ve bakımevlerimiz için testi kullanıma sunmak” dedi.

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