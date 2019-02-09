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"Akıllı Tavşan Momo" dondurma kesti

Kahramanmaraş'ta hazırlanan ve TRT Çocuk kanalında yayımlanan Akıllı Tavşan Momo Çizgi Filmi'nin galası, kentin düşman işgalinin kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapıldı- Momo, başına geçtiği 100 kiloluk dondurmayı satırla kesip çocuklara ikram etti- TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun:- "Akıllı Tavşan Momo, Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Biz de TRT olarak ailelerimizin evlatlarına güvenle izletebileceği içerikler üretmeye devam edeceğiz"

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:09
"Akıllı Tavşan Momo" dondurma kesti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hazırlanan ve TRT Çocuk kanalında yayımlanan Akıllı Tavşan Momo Çizgi Filmi'nin galası, kentin düşman işgalinin kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, 7 Şubat'ın 46 yıl önce Maraş'a "kahramanlık" unvanının verildiği, 12 Şubat'ın da 99 yıl önce Kahramanmaraş halkının düşmanı bu topraklardan sürdüğü tarih olduğunu söyledi.

Bu dönemde TRT Çocuk'ta yayımlanan Kahramanmaraş menşeili Akıllı Tavşan Momo programıyla kutlamaların aynı anda değerlendirilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Urgun, "Bu kahraman kentin her bir ferdi 100 yıl önce Sütçü İmam önderliğinde birleşmiş, işgalci Fransızlara ve işbirlikçisi Ermenilere karşı büyük bir mücadele vererek bu topraklardan kovmuştur." dedi.

TRT'nin yerli ve milli yayın politikası doğrultusunda TRT Çocuk kanalının öncülüğünde hazırlanan çizgi filmlerin ve yerli kahramanların çok titiz çalışmanın sonucu olduğuna dikkati çeken Urgun, "çocukların yüksek yararı kavramını" önemsediklerini dile getirdi.

Kamu yayıncısı kuruluş olarak hiçbir şekilde ticari kaygı gütmediklerini ifade eden Urgun, "Çocuklarımızın milli kültürden beslenen tarihi bilen bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akıllı Tavşan Momo Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Biz de TRT olarak ailelerimizin evlatlarına güvenle izletebileceği içerikler üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, Akıllı Tavşan Momo Çizgi Filmi'nin yönetmeni Mahmut Hasan ile teknik yönetmen Yunus Emre Günaydın'ın konuşmalarının ardından Akıllı Tavşan Momo Müzikal Tiyatrosu sahnelendi.

Çocukların ilgisini çeken Momo, daha sonra dondurma ustası Sami Kervancıoğlu ile sahneye çıktı.

Momo, başına geçtiği 100 kiloluk dondurmayı satırla kesip çocuklara ikram etti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:09
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