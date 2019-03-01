Akıllı şehirden akıllı tabelalar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen ve otoparklar hakkında yönlendirme ve bilgilendirme hizmeti veren “Akıllı Tabelalar” şehrin 11 noktasına yerleştirildi. Katlı otoparkların doluluk oranlarını gösteren akıllı yönlendirme tabelaları sayesinde sürücüler park hizmetlerine kolayca ulaşma ve doluluk bilgisini takip etme imkânına sahip oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik projelerine Akıllı Tabelaları da ekledi. Akıllı ulaşım sisteminin kent içi uygulamaları kapsamında birçok projenin bünyelerindeki ARGE Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, ulaşımın bir parçası olan otopark hizmetlerine yenilikçi çözümler sunarak vatandaşların otoparklara kolay ve hızlı ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Otoparkların daha kolay ve yaygın kullanılmasını sağlamak için Ulaşım A.Ş.’nin ARGE Müdürlüğü tarafından Değişken Mesaj Sistemi (DMS) tabelalarının geliştirildiğini ve şehrin birçok bölgesine yerleştirildiğini dile getiren Gündoğdu, “Bu sayede bir yandan yol kenarı usulsüz parklanmaların önüne geçeceğiz, diğer yandan da vatandaşlarımıza katlı otoparkların doluluk oranları ile en yakın boş otoparkın bilgisini sunmuş olacağız” dedi.

Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından geliştirilen akıllı tabelalar, cadde ve kavşakların yanı sıra açık otoparkların girişlerinde de bulunuyor.