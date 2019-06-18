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Akıllı şehirciliğe kurumsal kimlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı kuruldu.

18 Haziran 2019 Salı 09:59
Akıllı şehirciliğe kurumsal kimlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı kuruldu.


Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’na ARGE Şube Müdürlüğü, Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü bağlanarak akıllı şehircilik vizyonu pekiştirildi. Akıllı şehir kavramı ile, metropol kentlerdeki mevcut doğal çevre, enerji, ulaşım, insan gibi kaynakların daha verimli, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir düzeyde kullanılması hedefleniyor. Alınan karar ile kent yönetim aracı olarak değerlendirilen akıllı şehircilik uygulamalarına Bursa’da yeni dönemde ağırlık verilmesi planlanıyor. Bursa’da artan nüfus ve göçün ortaya çıkardığı konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda ortaya çıkan problemler ile kaynakların maksimum seviyede değerlendirilmesi ihtiyacı, kent yönetimini ‘teknolojinin sunduğu imkanlardan’ azami ölçüde yararlanmaya sevk etti.



Bursa için ‘akıllı’ çözümler


Bursa’nın geleceğini akıllı çözümlerde gören Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın her geçen gün artan nüfusu ile birlikte ulaşım başta olmak üzere çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim konularında farklılaşan ihtiyaçlarını, bilgi ve iletişim teknolojilerini daha fazla kullanarak yönetmeyi planlıyor. Vatandaşlara sürdürülebilir, refah seviyesi yüksek ve katılımcı bir gelecek sunmak için akıllı şehircilik uygulamalarını tek tek kentte yaygınlaştırmak istiyor. Bu projeleri hayata geçirmek için şehirdeki hareketliliği ölçmek, her alanda verileri toplamak, depolamak ve nihayetinde big datayı oluşturup analiz etmek hedefliyor.



Akıllı dokunuşlar karşılık buldu


İnovasyon ve akıllı şehircilik uygulamalarının kısa zamanda hayatı kolaylaştırdığı, Bursa’da yapılan uygulamalarla kısa sürede kendini gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa’da göreve başlamasının ardından ulaşım probleminin çözümünde dar boğaz olarak görülen kavşaklarda pratik ve ekonomik dokunuş olarak yapılan “akıllı kavşak” uygulamaları kent trafiğine nefes aldırmıştı. Dünya genelinde trafik sıkışıklığı hakkında istatistikler hazırlayan Hollanda merkezli şirketin verilerine göre 2017 yılında trafiği en sıkışık iller listesinde 68’inci sırada yer alan Bursa, 2018 yılında ise yüzde 5 rahatlama ile 92 şehri geride bırakıp, 160’ıncı sıraya yerleşti. Küçük ama akıllı dokunuşlar, trafik probleminin kısa vadede çözümünde hemen karşılık bulmuş oldu.


Yeni oluşum ile dünyada ulaşım, çevre, sağlık, sosyal, güvenlik, enerji ve mobilite alanında popüler olan akıllı şehir uygulamaları Bursa’da yaygınlaştırılacak. Diğer taraftan projelerin finansmanının oluşturulması çalışmaları kapsamında ’geleceğin şehirleri hibe programı’ kapsamında akıllı şehircilik ve kentsel dönüşüm alanında 21 milyon TL’lik proje başvurusu onay almıştı. Yapılan bu girişimlerin uygulamaya dönüşmesi, benzer fon kaynaklarının oluşturulmasına yine bu vizyon ile devam edilecek.



Gelişimin yeni anahtarı: İnovasyon


Daha yaşanabilir bir Bursa için yeni fikirlerin ortaya çıkartılması ile fikirlerin katma değer oluşturan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına, kurulan daire başkanlığı öncülük edecek. Alınan kararla, sürekli değişen Bursa şartlarında, vatandaşların ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacağı şekilde belediye hizmetlerinin güncelleştirilmesi, geliştirilmesi veya yepyeni farklı bir hizmetin ortaya konulması hedefleniyor. Belediyede kurumsal olarak inovasyon yaklaşımının benimsenmesi ile akıllı şehircilik faaliyetlerinin yeni dönemdeki uygulanmalarına hız katacağı ön görüldü.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:59
  1. doğa

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