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‘Akıllı’ raporu gelen anne katili kıza 20 yıl hapis

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2016 yılında kendisine ev işi yapmadığı için kızan 66 yaşındaki annesini öldüren ve Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelen 27 yaşındaki tutuklu sanık kıza mahkemece 20 yıl hapis cezası verildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
‘Akıllı’ raporu gelen anne katili kıza 20 yıl hapis

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 2016 yılında kendisine ev işi yapmadığı için kızan 66 yaşındaki annesini öldüren ve Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor gelen 27 yaşındaki tutuklu sanık kıza mahkemece 20 yıl hapis cezası verildi.


9 Ocak 2016’da Tomarza ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi’nde yaşayan Durdu T. (66) ile kızı Ş.T. (24) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kavgaya dönüşen olayda Ş.T., annesini sırtından bıçakladı. Evden dışarı çıkarak yardım isteyen Durdu T.’yi kızı tekrar bıçakladı, talihsiz kadın yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Durdu T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durdu T.’nin cesedi, Tomarza Yaşar Karayel Devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kız ise tutuklandı. 14 Nisan 2016’da Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan o tarihte 24 yaşında olan sanık kız hakkında ’üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası verilmişti. Temyiz ile Yargıtay’a giden karar, Yargıtay Ceza Dairesi’nce şüpheli hakkında akıl sağlığı raporu aldırılması için bozularak dosya tekrar yerel mahkemeye gönderildi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada tutuklu bulunan Ş.T. ile avukatı hazır bulundu.



Sanığın sağlığı yerinde


İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen tutuklu sanık Ş.T. hakkında beklenen raporun geldiği, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin tam olduğu ifade edildi. 3 yıl sonra son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık kız Ş.T., "Bir şey diyemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa ‘yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
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