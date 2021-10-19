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Korona Virüs Akıllı maske hem rahat nefes aldıracak hem sağlık verilerini kontrol edecek
Korona Virüs

Akıllı maske hem rahat nefes aldıracak hem sağlık verilerini kontrol edecek

Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Oflaz, bez maskelerin solunum güçlüğüne ve buna bağlı baş ağrısına yol açabilmesi üzerine başladığı proje sonunda ‘akıllı maske’yi üretti. 6 ayda 3 boyutlu yazıcılarla prototipini üretilen ‘akıllı maske’ TEKNOFEST yarışmasında da finale kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 17:42:00 -
Akıllı maske hem rahat nefes aldıracak hem sağlık verilerini kontrol edecek

Oflaz, salgın bittikten sonra da maske kullanımının hayatın bir parçası olmaya devam edeceğine işaret ederek, tasarladıkları maskeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Verilen hava ile alınan hava birbirine karışmıyor

“Maskenin smart özelliğiyle bluetooth özelliğiyle telefona bağlanılıp içerisindeki akıllı fanların hız ayarları kontrol edilebiliyor. Bu da soluduğumuz havanın oksijen miktarının kalitesini artırabiliyor. Smart özelliğiyle telefondaki sağlık verilerini kontrol edebiliyoruz. Nefes alışveriş sayısını, hızını. Maskenin bazı patentlere konu olabilecek unsurları var. Mesela verilen havayla alınan hava ayrı kanallardan alınıyor. Dolayısıyla alınan havayla verilen hava birbirine karışmıyor, verdiğimiz karbondioksiti geri almıyoruz. Bu dainsanlara sağlık olarak geri dönüyor. Aynı zamanda verilen karbondioksit miktarında karbonhidrat yakımı ya da yağ yakımı hakkında bazı parametreler ve değerler var. O parametreleri takip edebileceğiz. Nabız, nefesteki sıcaklık takibi gibi birçok özelliğe de sahip olacak. Maskeyi, solunumun gerektiği her alanda kullanılabilecek hale dönüştürmek istiyoruz. Bez maskelere göre yüksek derecede koruma sağlıyor.”

Başta sağlık personeli, itfaiyeciler, kolluk kuvvetleri ve ağır sanayide çalışanların kullanması amaçlanan maskenin sahip olacağı teknolojiyle bazı haberleşmeleri de sağlayabileceğini anlatan Oflaz, şunları kaydetti: “İçerisine bluetooth mikrofon ve hoparlör koyacağız. İletişim kurmak istediğimizde direkt sesi telefona aktarılabilecek. Aynı zamanda karşınızdaki biriyle konuşurken istediğimiz anda sesi dışarıya hoparlörle verecek. Şu an görüyoruz ki maske takarak iletişim kurmak isteyen kişiler, sesi duyurmak için maskeyi indiriyorlar. Buna gerek kalmayacak. Maskemiz zaten enfeksiyondan koruyacak. Bunun yanında riski meslekleri avantajlı bir hale getirecek. Bu anlamda üretilen ithal maskeler var ama fiyatları çok yüksek. Yerli üretim maskemizin fiyatı da daha avantajlı olacak.” Akıllı maskeler, TÜBİTAK desteğiyle 12 aylık çalışma sonucunda endüstriyel tasarımla seri üretime hazır hale getirilecek.

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