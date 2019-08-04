0553 313 94 23

Akıllı lens ile uzak ve yakını görmek mümkün olabiliyor

Akıllı lensler son zamanlarda oldukça gündemde olup, uzak yakın veya hem uzak hem yakın görme sıkıntısı yaşayan hastalara konfor sağlıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:46
Akıllı lens ile uzak ve yakını görmek mümkün olabiliyor

Akıllı lensler son zamanlarda oldukça gündemde olup, uzak yakın veya hem uzak hem yakın görme sıkıntısı yaşayan hastalara konfor sağlıyor. Gözde görme işlevini kaybeden mercek ameliyat ile çıkarıldıktan sonra yerine “akıllı lens” denilen mercekler yerleştiriliyor. Yaklaşık 10 yıldır katarakt ameliyatlarında uygun hastalar için tercih edilen lensler, görme sorununa çözüm sağlıyor. Kayseri DOKTORÖZ GÖZ ve CERRAHİ LAZER MERKEZİ Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, akıllı lensler hakkında bilgi verdi.


Görme işlevini yitiren mercekler yerine “akıllı lensler”


Akıllı lensler hastaların görme sorununa çözüm olabilecek düzeyde etkili yapıdadır. Buradaki amaç, gözde doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastanın görme kalitesini olabildiğince artırmaktır. Akıllı lensler, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması gereken hastalar için uygulanmaktadır. Bunun için uygun hastalar tercih edilmeli ve akıllı lens ameliyatı uygulanmalıdır.


Uygun hasta seçimi önemli


Hasta seçiminin oldukça önemli olduğunu söyleyen Kayseri DOKTORÖZ GÖZ ve CERRAHİ LAZER MERKEZİ Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, sözlerine şöyle devam etti. Bu akıllı lensler, katarakt hastalığı veya yüksek myop veya hipermetrop olan hastalara uygulanabilir. Ancak diyabet (şeker), sarı nokta, ileri astigmat, şaşılık, kerotokonüs ve korneal problemleri olan hastalar için de akıllı lens uygulamaları tercih edilmez. Göz içine yerleştirilen bu teknoloji harikası lenslerbifokal (iki odaklı) ve trifokal (üç odaklı) olmak üzere üç çeşittir. Akıllı lens kullanmak için hastaya önce standart katarakt ameliyatı uygulanmalı ve hastanın kendi orijinal lensi çıkartılıp yerine uygun mercek yerleştirilmelidir. Ameliyat, standart katarakt ameliyatı gibi 8-10 dakika kadar sürmektedir. Bu operasyon sırasında göze dikiş uygulanmamakta ve hastalar aynı gün taburcu edilmektedir.


Hastanın yaşam kalitesini artıyor


Trifokal mercek takılan hastalar ise ameliyattan sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Hastanın yaşam kalitesi de böylelikle artırmaktadır. Uygun hastalara öncelikli olarak trifokal mercekler önerilmeli ve gereksiz ameliyat riski de ortadan kaldırılmalıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:46
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hong Kong’da protestolar devam ediyor
    1. Hong Kong’da protestolar devam ediyor
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şehir..
    3. Yerel Yönetimler İstişare ve..
    4. Yerel Yönetimler İstişare ve..
    5. Akıllı lens ile uzak ve yakını görmek..
    6. Manisalı motosikletçiler derecelerle..
    7. Malta'nın göçmenleri taşıyan gemiye..
    8. Kayalıklarda zorlu keçi kurtarma..
    9. Özbağ Belediyesi, ’Halı, Kültür-Sanat..
    10. Ticari araç tıra arkadan çarptı: 1..
    11. HDP’li belediyeden ağaç katliamı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 bin 100..
    13. Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat..
    14. Karakoyunlu Mahallesine kentsel..
    15. Selin yaraları sarılıyor
    16. Mardin’de uyuşturucu tacirleri ve..
    17. Bıçakçılar: “Çin malı bıçak almayın"
    18. Kurbanlık sığırları çatıdan vinçle..
    19. Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya..
    20. Kadınlar tarımsal üretime katkı..
    21. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koleraya..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    23. Bu sabunlar kişisel bakım rutininizi..
    24. Canpolat mahalle gezilerine devam..
    25. Erdoğan, sporcu Türker'i tebrik etti
    26. Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi..
    27. Ağaçlık alanda korkutan yangın
    28. Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet..
    29. Belediye AK Parti'ye geçince iş..
    30. 12 gecekondu cayır cayır yandı
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar