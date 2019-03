Akıllı duraklarla otobüsler takip edilecek

Mobil cihazlardan Denizli Büyükşehir Belediye otobüslerini dakika dakika takip edebilen vatandaşlar yeni uygulama ile duraklardaki özel ekranlardan da otobüsünün kaç dakika sonra durakta olacağını görebiliyor.

Bir süre önce toplu taşıma sisteminde Türkiye’ye örnek olacak bir uygulama ile Akıllı Durak Bilgi Sistemini başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı duraklara özel ekranlar yerleştirmeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının geliştirdiği Akıllı Durak Bilgi Sistemi bir süre önce hayata geçmişti. Otobüslerin anlık konum bilgileri ile entegre çalışan sistem masaüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar üzerinden çalışmaya başlamıştı. Uygulama ile, istenilen herhangi bir duraktan geçecek belediye otobüsünün kaç dakika sonra o durakta olacağı interaktif olarak an be an öğrenilmesi sağlanmıştı.

Ekranlar ilk etapta en yoğun olan 10 bölgeye yerleştirildi

Akıllı durak bilgi sistemini hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı cihazlar tarafından takip edilen sisteme ek olarak vatandaşların sistemden daha kolay ve rahat faydalanabilmeleri için duraklara özel ekranlar yerleştirmeye başladı. İlk etapta yoğun olarak kullanılan 10 ayrı noktaya yerleştirilen duraklardaki özel ekranlardan otobüslerin söz konusu durağa kaç dakika sonra geleceği görülüyor. Bunun yanında duraklara ayrıca QR kodlar yerleştirilirken, vatandaşlar cep telefonundan veya mobil cihazından QR kodları taratarak otobüsünün ne zaman geleceği bilgisine de ulaşabiliyor. Akıllı durak bilgi sistemine https://ulasim.denizli.bel.tr adresindeki ulaşım portalından veya Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların daha rahat ve konforlu seyahati için teknolojiyi en üst seviyede kullandıklarını kaydetti. Akıllı Durak ile vatandaşların evden yada işyerinden çıkmadan otobüsünün nerede olduğunu, kaç dakika sonra durağa geleceğini gördüğünü anlatan Başkan Zolan, bunların yanında duraklara özel ekranlar da yerleştirmeye başladıklarını, otobüslerin kaç dakika sonra durağa geleceğinin buradan da takip edilmeye başlandığını söyledi.