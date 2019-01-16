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Akıllara zarar olay! Soğuk havaya karşı böyle önlem aldı

Adana'da tenekeden yapılma küçük odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan ve bu şekilde Merkez Otogarı’nda gezen Osman Aslan isimli vatandaş görenleri hayrete düşürdü.

16 Ocak 2019 Çarşamba 01:04
Akıllara zarar olay! Soğuk havaya karşı böyle önlem aldı

Adana'da tenekeden yapılma küçük odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan ve bu şekilde Merkez Otogarı’nda gezen Osman Aslan (55), görenleri hayrete düşürdü.

Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp Bu şahıs beni dolandırdı yazısıyla pankart yaparak, kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez yağmur ve soğuk havaya sobalı tepki gösterdi.

Aslan, sırtına tenekeden yapılma odun sobasını bağladı. Küçük bir odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan Aslan, çevredekilerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda merkez Otogar’da gezerken, Aslan’ın kendisine yöneltilen sorulara, "Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor" diye cevap verdiği görüldü.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 01:04
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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