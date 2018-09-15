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Akıllara durgunluk veren olay! Soğutucuda kesik 6 insan başı bulundu

Meksika'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis ekipleri yol kenarına bırakılmış piknik tipi soğutucuda 6 insan başı buldu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 21:24
Akıllara durgunluk veren olay! Soğutucuda kesik 6 insan başı bulundu

Meksika'da polis, alınan ihbar üzerine yol kenarına bırakılmış bir piknik tipi soğutucuda 6 erkek kafası buldu. Ciudad Obregon şehri yakınlarında bulunan kesik başlara ait bedenlerin ve kimliklerin henüz tespit edilemedi.

UYUŞTURUCU ÇETELERİ UYARI OLARAK KESİK BAŞLAR BIRAKIYOR

Sonora eyaletinden bir yetkili, Ciudad Obregon şehri yakınlarında bulunan kesik başlara ait bedenlerin ve kimliklerin henüz tespit edilemediğini kaydetti. Ülkede uyuşturucu çetelerinin, genellikle rakiplerine veya yetkililere bir uyarı olarak kesik başlar bıraktığı biliniyor.

ÜLKEDEKİ CİNAYET ORANI YÜZDE 16 ARTTI

Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor. İçişleri Bakanlığından temmuz ayında yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.

DÜNYADAKİ EN TEHLİKELİ 10 ŞEHRİN 5'İ MEKSİKA'DA

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da, geçen yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 21:24
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