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Tanımadığı kadını sırtından 8 kez bıçakladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde 17 yaşındaki genç kız elindeki bıçakla evden çıktı ve sokaktan geçen tanımadığı bir kadını sırtından 8 kez bıçakladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:38
Tanımadığı kadını sırtından 8 kez bıçakladı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde 13 Şubat Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki genç kız elinde bıçakla evden çıkarak, sokaktan geçen tanımadığı 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 8 kez bıçakladı. Suçüstü yakalanan genç kız, sabah saatlerinde önce doktor kontrolünden geçirildi ardından Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

8 defa bıçakladı

Zanlı T.K.’nin “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığı bilgisini veren güvenlik güçleri, zanlının 30 Ekim saat 08.05 sıralarında 13 Şubat Caddesi üzerinde yoldan geçen tanımadığı Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 8 defa bıçakladığını söyledi. Yaralı kadının olay yerine çağrılan ambulansla, önce Girne Akçiçek Hastanesi ardında ise Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydeden güvenlik güçleri, zanlının olay yerinde elinde bıçakla suçüstü yakalandığını kaydetti.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:38
  1. Kıbrıs
  2. girne

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