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Akıllara durgunluk veren haber! Çatıda uyuya kaldı

Kırşehir'de bir apartmanın çatısında uyuduğu esnada düşen vatandaşın hayatını çevre esnafın açtığı branda kurtardı. Vatandaşlar bu anları çığlık atarak izlerken çevredekilerin bütün uyarılara rağmen çatıda uyuyakalan adam bir türlü uyanmadı.

31 Temmuz 2018 Salı 14:52

Kırşehir'de Medrese Mahallesinde bir ikametin çatısında uyuduğu gözlenen vatandaşın düşme ihtimalini gören esnaflar branda açarak hayat kurtardı. Hangi nedenle çatıya çıktığı bilinmeyen Ş.İ.'nin düşme anı kameralara yansıdı.

Uyurken düştüğü görülen ve bir vatandaşın çığlıklarıyla esnafın branda açarak hayatını kurtardığı Ş.İ., olay sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, mahallede geniş çaplı inceleme başlatırken Ş.İ.'nin hayati riskinin olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:52
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