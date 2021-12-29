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Korona Virüs Akıllara durgunluk veren ceza! Karantina kurallarına uymayanları sokak ortasında...
Korona Virüs

Akıllara durgunluk veren ceza! Karantina kurallarına uymayanları sokak ortasında...

Çin'de karantina kurallarına uymayanlar tepki çeken bir uygulama ile ifşa edildi. Tepki çeken görüntüler, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Jingxi şehrinde kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 17:37:00 - 2021-12-29 17:46:01

Çin'de karantina kurallarına uymayanlar sokakta dolaştırıldı. Karantina kurallarını ihlal edenler, kalabalığın arasında ifşa edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbise giydirilen 4 kişi, fotoğrafları ve isimlerinin yazılı olduğu afişlerle sokakta yürütülerek "utandırılmak" istendi. Tepki çeken görüntüler, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Jingxi şehrinde kaydedildi.

Her bir şüpheliye iki polis tarafından eşlik edildi ve söz konusu uygulamayla kurallara uymanın öneminin vurgulanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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