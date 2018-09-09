Dudak uçuklatan rakam... 48 milyon TL aktarmışlar!

İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin Aylık Olağan Meclis Toplantısı, Van Ticaret ve Sanayi Odasında (VAN TSO) yapıldı. Toplantıda 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 projeleri hakkında sunum yapan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, görevlendirme yapılmadan önceki Demokratik Bölgeler Partili (DBP) yönetimin, taşeron iki firma aracılığıyla çalıştırdığı 99 kişiden 94'üne işe gitmeden maaş ödediğinin tespit edildiğini, bu kişilerin sözleşmelerinin feshedildiğini söyledi.

SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

Yenişafak gazetesi'nde yer alan habere göre; Yalçın, şu bilgileri verdi: “Hacıbekir Mahallesi'nde Nuda Kültür Merkezi diye bir yer var. Görevi devraldığımızda buradan bir dosya geldi. Hak ediş dosyası, 49 kişi çalışıyor. Şartnameye baktım 3 yıllığına ihale edilen bir taşeron firmanın elemanları, 36 aydır belediyenin maaşlı elemanları olarak çalışmış. Bunları toplantıya çağırdık. Sadece 3 kişi gelebildi, onlar da engelli. Her ay 4,5-5 bin lira maaş alıyorlar ama adamlar yok. Bir hafta sonra Kadın Yaşam Merkezi'nde dikiş nakış ve takı tasarım hocası diye 50 kişilik bir liste geldi. Onları da toplantıya çağırdık, 2 kişi gelebildi. Belediyede iki firmada çalışıyor görünen 99 kişiden sadece 5 kişi görebildik. Her iki firmanın da sözleşmelerini feshettik. 2 firmanın yıllık toplam maliyeti 16 milyon lira.”