0553 313 94 23

Dudak uçuklatan rakam... 48 milyon TL aktarmışlar!

Van Büyükşehir Belediyesi’ne görevlendirme yapılmadan evvel DBP yönetimindeyken taşeron iki firmaya 3 yılda 48 milyon TL ödendiği ve işe gitmeyen 94 kişinin maaş aldığı ortaya çıktı.

09 Eylül 2018 Pazar 07:52
Dudak uçuklatan rakam... 48 milyon TL aktarmışlar!

İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin Aylık Olağan Meclis Toplantısı, Van Ticaret ve Sanayi Odasında (VAN TSO) yapıldı. Toplantıda 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 projeleri hakkında sunum yapan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, görevlendirme yapılmadan önceki Demokratik Bölgeler Partili (DBP) yönetimin, taşeron iki firma aracılığıyla çalıştırdığı 99 kişiden 94'üne işe gitmeden maaş ödediğinin tespit edildiğini, bu kişilerin sözleşmelerinin feshedildiğini söyledi.

SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

Yenişafak gazetesi'nde yer alan habere göre; Yalçın, şu bilgileri verdi: “Hacıbekir Mahallesi'nde Nuda Kültür Merkezi diye bir yer var. Görevi devraldığımızda buradan bir dosya geldi. Hak ediş dosyası, 49 kişi çalışıyor. Şartnameye baktım 3 yıllığına ihale edilen bir taşeron firmanın elemanları, 36 aydır belediyenin maaşlı elemanları olarak çalışmış. Bunları toplantıya çağırdık. Sadece 3 kişi gelebildi, onlar da engelli. Her ay 4,5-5 bin lira maaş alıyorlar ama adamlar yok. Bir hafta sonra Kadın Yaşam Merkezi'nde dikiş nakış ve takı tasarım hocası diye 50 kişilik bir liste geldi. Onları da toplantıya çağırdık, 2 kişi gelebildi. Belediyede iki firmada çalışıyor görünen 99 kişiden sadece 5 kişi görebildik. Her iki firmanın da sözleşmelerini feshettik. 2 firmanın yıllık toplam maliyeti 16 milyon lira.”

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 07:52
  1. Van
  2. Belediye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu: Sadece ABD değil, bize saldıran kardeş Müslüman ülkeler de var
    1. Çavuşoğlu: Sadece ABD değil, bize..
    2. İkinci el otoda yeni dönem başlıyor
    3. Saldırı hazırlığındayken TSK..
    4. CHP'de koltuk kavgası! İhraç talep..
    5. 100 bin kişiye emeklilik yolu açılıyor
    6. PKK'nın Karadeniz oyunu deşifre edildi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 ile uçacak!
    8. "Esed'in kazandığını sanmayın, Rusya..
    9. Akılalmaz rakam! 48 milyon TL..
    10. BAE'den İdlib'le ilgili şaşırtan çıkış!
    11. Erdoğan: Bir planımız daha var!
    12. Düğün takıları çalındı, olanlar oldu!
    13. Erdoğan: Putin'e söyledim, şaşırdı
    14. Günün âyet ve hadisi
    15. İslam karşıtı politikacıdan geri adım
    16. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren..
    17. Alex de Souza’dan flaş Semih Şentürk..
    18. Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici olayı..
    19. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin..
    20. Fransızlar resmen duyurdu!..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel Tekin'den İstanbul açıklaması
    Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel Tekin'den İstanbul açıklaması