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Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler

Mersin'de yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam Ekrem Yıldız, bir mahallede yaptığı dua nedeniyle 4 kişinin saldırısına uğradı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, "Bu olayların evveli var. O köye çok büyük hizmetler yaptım. Yeri geldi ağladım, yeri geldi güldüm orada. Orada çok büyük bir cami yaptık, önderlik yaptım. Çoluğumla çocuğumla omuzladık orayı" dedi.

Başka bir ilçede görev yapmasına rağmen seçimlerden bir süre sonra daha önce 26 yıl görev yaptığı Çukurkeşlik Mahallesi'ndeki yeni muhtarın yemek davetine katıldığını ve Kur'an okuyup dua ettiğini dile getiren Yıldız, ancak geçen Cumartesi günü ‘Yaptığın duadan memnun musun’ denilerek kendisiyle eski muhtarın taraftarları arasında tartışma çıktığını söyledi.

"Sandalyeyle yüzüme vurdular"

Yıldız, o gün camiye geldiği esnada kendisine yapılan saldırıyı şöyle anlattı:

"Bana ‘Ekrem Hoca geçen yapmış olduğun duadan memnun musun’ dediler, ‘neden memnun olmayayım, çok güzel oldu, Allah kabul etsin’ dedim. ‘Erkekseniz gelin, bu köyde Kur'an okuyun, bir daha dua yapın da görelim’ dedi. Bir Müslümanın soracak olduğu bir soru değil bu. 'Abi sen de bir yemek çıkart, sana da okuruz' dememe rağmen bu o kadar ileriye gitti ki; bana saldırdılar. ‘Bir daha söyler misin o sözü’ dedikten sonra sandalyeyi yüzüme yapıştırarak beni oraya düşürdüler. Ne olduğunu ben de bilemedim. Besmele çekip oturduğumu hatırlıyorum."

"Bizim duamız Allah rızası için"

Yaptığı dua ile ilgili de konuşan imam Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur. ‘Vatanımız ve milletimizi gelecek herhangi bir tehlikeden FETÖ'den, DEAŞ'tan, PKK'dan muhafaza eyle yarabbi. Ordumuza güç kuvvet ver, karada, havada güçlü kıl’ diye dua ederiz. Bizim duamız Allah rızası için herkesi içine alan bir duadır" şeklinde konuştu.

Aldığı darbelerden dolayı halen doktora gidip geldiğini, sol gözü ve çevresinde ağır tahribat oluştuğunu da aktaran Yıldız, hukuki işlemlerin de devam ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
  1. Ordu
  2. Ekrem Yıldız
  3. imama darp

YORUM YAZ

  • URFALI HALİLURFALI HALİL33 dk önce
    Heptekrarlıyoruz buceza kanunlarımız yetersizdiye.Bu tutuksuz yarğılama insanıçileden çıkartıyor. Busaçmalığa artıkbirdurdemek lazım .Göreceksiniz bunundasonucusuçlularyakalanırsayine tutuksuzyarğılanmaküzere serbest kaldıolacaktır.Memlekete huzur gelmekisteniyorsa cezalarartmalı ve hiç bir dalda AF çıkartılmamalıdır.
  • Necmettin Necmettin 37 dk önce
    Hukuki işlemlerinizisevsinler,hukuk olsa o imam bu muameleye maruz kalır ,o dürzütakımı bu fiili gerçekleştirebilir mi?,Hukuk işleri bitince imam,iyice kahrolacqk,ben bundan nerdeyse eminim,çünkü avukatıvar,temyizi var,sanıkhaklarıvar,imamcigim sana iki kere geçmişolsun.
  • Yusuf canYusuf can39 dk önce
    Yuh artık bu hukuk işlemiyor,şu suçlulara avukatı devlet tutmadın adam suç işledi param yok desin avukat paradini devlet verdi yok öyle şey adam hapiste çıkıyor tekrar suç işliyor artı el kesmek,kırbaç cezası hücre cezası uzun sürel kimde kalkipta insan haklarında bahsetmesi ölenler vurulsnlar insan drgilmi
  • Yunus 16Yunus 1646 dk önce
    İşin içinde başka işler olabilir DUA İÇİN ADAMI DÖVMEZLER. SAÇMA SAPAN HABER
  • ümitümit47 dk önce
    Demekki ya fetöcüler - ya daeşciler yada pkk cılar mutlaka pkk cıdır.

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