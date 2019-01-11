0553 313 94 23

Kendisi için 'öldü' anonsu yaptıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Adana'da eşiyle arası bozuk olduğu iddiasıyla kendisi için "öldü" anonsu yaptıran kişi hakkında belediye tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

11 Ocak 2019 Cuma 10:08
Kendisi için 'öldü' anonsu yaptıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan Menderes Dinler adlı vatandaş iddiaya göre kendisini "Ergün" olarak tanıttığı belediye personeline kardeşi Menderes Dinler'in öldüğünü, bunu hoparlörden anons etmelerini söyledi.

Vatandaşın başvurusu üzerine belediyenin nöbetçi zabıta personeli, Menderes Dinler'in öldüğünü, cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı'na defnedileceğini anons etti.

İlçe genelinde yapılan anons sonrası Menderes Dinler’in eşi ve akrabalarına gelen taziye telefonlarının ardından Dinler'in ölmediği, anons ilanını sahte isimle verdiği ortaya çıktı.

Suç duyurusunda bulundu

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün talimatıyla yanlış beyanda bulunmaktan Menderes Dinler hakkında Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt, "Bilginiz doğrultusunda cenaze anonsları zabıta müdürlüğünden yapılıyor. Gelen vatandaşlarımızın beyanı asıl olduğu için gelen vatandaşımız nöbetçi arkadaşımıza cenaze anonsu için başvuruda bulunmuş. Cenazesinin olduğunu, 30 yaşında kardeşinin vefat ettiğini ve anons ettirmek istediğini beyan etmiş. Nöbetçi arkadaşımız da şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda yazmış, imzası karşılığında da tutanağı tutmuş ve şahsın imzasını almış. Biraz sonra belediyeye gelen ihbar üzerine şahsın eşi aramış bu öldü mü diye sormuş? Eşinin yaşadığını söylemiş. Bunun üzerine yapılan araştırma sonucunda eşleştirdik, kamera görüntülerine baktık. Vatandaşın yaşadığını, ismini değiştirerek söylediği tespit edildi. Biz de bunu başkanımıza bildirdik. Başkanımız da gerekli işlemi yapın dedi. Biz de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk ve gerekli evrakları sunduk, sonucunu bekliyoruz. Eşiyle arasında olan bir sıkıntıdan dolayı böyle bir yola başvurduğu söyleniyor" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:08
  1. Musa Öztürk
  2. Menderes Dinler
  3. Adana
  4. Kozan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas buz tuttu!
    1. Sivas buz tuttu!
    2. Bakan Selçuk İŞKUR'un istihdam..
    3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    5. FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına..
    6. Voleybol: Haftanın programı
    7. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    8. Efes Antik Kenti Hakkında merak..
    9. AK Parti Akçaabat belediye başkan..
    10. Doğu Anadolu'da soğuk hava
    11. Ekonomi için kritik veriler açıklandı
    12. Akılalmaz olay! Kendini öldü diye..
    13. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    14. Taşeron zam son dakika 2019
    15. Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon..
    16. Kırımlı: Tarihimizi tuvale taşımayı..
    17. TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma..
    18. Borsa güne yükselişle başladı
    19. Dolar/TL, 5,4410 seviyesinde işlem..
    20. Taşeron işçi maaşları 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...