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Akılalmaz olay... Evlendiği Azerbaycanlı kadın, 10 yıllık evli çıktı!

2 ay önce evlendiği Azerbaycanlı kadının 10 yıllık evli olduğunu öğrenen İsmail Doğan, 60 bin TL zararı olduğunu söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

30 Ekim 2018 Salı 14:18
Akılalmaz olay... Evlendiği Azerbaycanlı kadın, 10 yıllık evli çıktı!

Sivas’ta yaşayan 32 yaşındaki İsmail Doğan, akraba tavsiyesi üzerine Kocaeli Karamürsel’de yaşayan 26 yaşındaki Azerbaycanlı G. Taşdemirova ile 3 bin TL başlık parası ödeyerek iki ay önce evlendi.

Çeşitli nedenlerle para istedi

Doğan’ın iddiasına göre, evlendikleri günden sonra Taşdemirova sürekli çeşitli sebeplerle para talep etti. Doğan, resmi nikah yapmak istediğinde ise iddiaya göre Taşdemirova hastalandığını iddia edip evini terk etti.

Çeşitli bahanelerle Taşdemirova’ya ödediği paralar ile 60 bin TL zararı olduğunu ileri süren Doğan, ablası Demet Doğan ile Cumhuriyet Savcılığına gidip dolandırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"Para talebi bitmek bilmiyordu"

Akraba tavsiyesi üzerine iki ay önce dini nikah yaparak evlendiğini anlatan Doğan, “Evlendikten sonra her gün çeşitli bahanelerle para istedi. Önce başlık parası verdik. Sonra süt parası, ardından konsolosluk işlemlerinde ödenmek üzere 5 bin TL ödedim. Para talebi bitmek bilmiyordu. Durumdan şüphelenince resmi nikah yapmak istedik. Hastalandığını söyledi. Depresyona girdiğini iddia edince tedavi başlatıldı. Kaçacağını düşününce polis merkezine giderek yardım istedim. Burada 10 yıllık evli olduğunu öğrendik. Şu an Karamürsel’e geri döndü. Adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin” dedi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:18
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