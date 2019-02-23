Akılalmaz olay! El ele tutuşup köprüden atladılar Adana'da lise öğrencisi 2 kız el ele tutuşarak otoyolda bulunan köprüden aşağıya atladı. Yaralanan öğrenciler, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adana Yüreğir'de 10'uncu sınıf öğrencisi kızlar Ü.S. ile H.İ., ele ele tutuşup bulvar üzerenden geçen otoyol köprüsünden aşağı atladı. Yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Hastaneye götürüldüler Daha sonra yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaklaşık 500 metre uzaktaki Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralılar Ü.S. ve H.İ.'nin ayaklarında kırıklar olduğu saptandı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.