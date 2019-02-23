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Akılalmaz olay! El ele tutuşup köprüden atladılar

Adana'da lise öğrencisi 2 kız el ele tutuşarak otoyolda bulunan köprüden aşağıya atladı. Yaralanan öğrenciler, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:27
Akılalmaz olay! El ele tutuşup köprüden atladılar

Adana Yüreğir'de 10'uncu sınıf öğrencisi kızlar Ü.S. ile H.İ., ele ele tutuşup bulvar üzerenden geçen otoyol köprüsünden aşağı atladı. Yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı.

Hastaneye götürüldüler

Daha sonra yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaklaşık 500 metre uzaktaki Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılar Ü.S. ve H.İ.'nin ayaklarında kırıklar olduğu saptandı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:27
  1. Adana Şehir Hastanesi
  2. lise öğrencisi

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