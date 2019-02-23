Akılalmaz olay! El ele tutuşup köprüden atladılar
Adana'da lise öğrencisi 2 kız el ele tutuşarak otoyolda bulunan köprüden aşağıya atladı. Yaralanan öğrenciler, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.23 Şubat 2019 Cumartesi 10:27
Adana Yüreğir'de 10'uncu sınıf öğrencisi kızlar Ü.S. ile H.İ., ele ele tutuşup bulvar üzerenden geçen otoyol köprüsünden aşağı atladı. Yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı.
Hastaneye götürüldüler
Daha sonra yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaklaşık 500 metre uzaktaki Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılar Ü.S. ve H.İ.'nin ayaklarında kırıklar olduğu saptandı.
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