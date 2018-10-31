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Akılalmaz olay! Çocuklarının gözleri önünde eşini döverek bayılttı

Kahramanmaraş'ta Musa K. isimli adam, kucağında bebek olan A.K.'yi döverek bayılttı. Tüm bu yaşanalar, cep telefonuyla kaydedildi. Alınan bilgilere göre, 30 Ekim 2018 günü Şazibey Mahallesi üzerinde bulunan boş arazide meydana gelen olayda eşi tarafından darp edilmesi sonucu bayılan ev hanımı A.K (24) ile eşi Musa K. (29), ifade için emniyete çağrıldı. Eşini darp eden Musa K., hakkında kamu davası açıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:15
Akılalmaz olay! Çocuklarının gözleri önünde eşini döverek bayılttı

Olay, öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi’ndeki boş bir arazide meydana geldi.

Bir Musa K. (29) , yanında 2 çocuk ve kucağında da bebek olan A.K. (24) isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Musa K., eşi  A.K.'yı defalarca tokatladı.

Bu sırada çocukların yaşananlardan dolayı ağladıkları görüldü. Çocukların feryatları ve kadının engellemeye çalışmasına rağmen şuurunu kaybettiği görülen kişi, şiddet uygulamayı sürdürdü.

A.K., aldığı darbelere dayanamayarak bayılırken, bebek ise vucudunun altında kaldı. İki küçük çocuk ise dizlerinin üzerinde çökerek ağlamayı sürdürdü.

Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kamu davası açıldı

Alınan bilgilere göre, 30 Ekim 2018 günü Şazibey Mahallesi üzerinde bulunan boş arazide meydana gelen olayda eşi tarafından darp edilmesi sonucu bayılan ev hanımı A.K (24) ile eşi Musa K. (29), ifade için emniyete çağrıldı. Eşini darp eden Musa K., hakkında kamu davası açıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 06:15
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