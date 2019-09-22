Akılalmaz dolandırıcılık! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

Eskişehir’de yaşayan Raşit Özkan, tırını satmak isterken dolandırıldı. Yazın yaşadığı Konya’nın Yunak ilçesinde tırını satmak için görüştüğü şahıslar, ‘aracı muayene ettirip satışını alalım’ diyerek 15 bin lira kapora verdi. Ardından tır ile birlikte kentten ayrılan şahıslardan bir daha haber alamayan Raşit Özkan, aracını bulmak için şehir şehir dolaştı. Aracını bulabilmek için binlerce lira harcayan Özkan, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Aracın taksitini ödeyemediklerini ifade eden Raşit Özkan, sadece kendinin değil başka insanların da dolandırıldığını iddia ederek, “Ben aracımı sattım. Konya Yunak’ta gönderdik. Adana’dan birisi gelip aldı. Gidiş o gidiş. Biz dolandırıldık. Araba Hatay, Antep, Maraş ve Adana çevresinde. Bizim arabamızın yakalanmasını istiyoruz. Bir an önce yardımcı olsunlar. 145 bin liraya sattık, 15 bin lira kaparo verdiler. Arabayı muayene için götürdüler. Muayenesini yaptırıp geleceklerdi, biz de satışını verecektik. Hatay’a gittim, Adana’da karakola gittim. Cimere de bu konu ile alakalı yazı yazdık. Hatay’a gittik, Antep’e gittim, aracım bu bölgelerde. Birkaç kişi daha dolandırdılar. Sadece ben değilim mağdur olan. Bu aracın bulunmasını rica ediyorum. Büyük bir şebeke var burada. Bu bölgede büyük bir şebeke var. Benim çocuğum cezaevine girecek. Kız çocuğum cezaevine girecek. Avukattan dolayı, taksidimizi borcumuzu ödeyemiyoruz. Tek istediğimiz yardımcı olsunlar, arabamızı kurtarsınlar. Bir sürü fakir fukaranın aracı var. Kurtarsınlar borçtan dertten” dedi.

“EKMEĞİMİZDİ, KAÇ TANE EVE BAKIYORDU”

Aracı ile çalışarak evine baktığını ve aracını bulmak için yollarda binlerce lira harcadığını söyleyen Özkan, “40 gün oldu çalınalı. Sekizinci ayın 4’ünde benim aracım Nur Dağı’nda görünüyor. Ya Hatay'a gitti, ya Antep’e gitti. Çalınan, dolandırılan araçların hepsi bu bölgede. Artık devlete kalmış bir şey bu. Devlet bizi kurtarsın bundan. Ben 20 bin lira para harcadım. İki sefer buraları arabayla gezerek 20 bin lira harcadım. Zor durumdayım. Param da yok, gidecek durumda da değilim artık. Rize’den de bir aracı götürmüşler. Geleceklerdi beraber arayacaktık. Ekmeğimizdi, kaç tane eve bakıyordu. Taksitlerimi ödeyemedim. Pancar çekiyordum, balya çekiyordum, iyi iş yapıyordum. Çoluğuma çocuğuma bakıyordum. Şimdi onu da yapamıyorum” diye konuştu.