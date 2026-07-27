Akılalmaz olay! Altın dolu çantasını yol kenarına bıraktı, belediye ekipleri çöpe attı

Olay, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sevda S., evine ulaştığında yanında bulunan valiz ile içerisinde altın bulunan çantasını evinin önüne bıraktı.

Ameliyatlı olduğu öğrenilen kadın, evden kısa süreliğine bir eşya almak için içeri girdi. Ancak birkaç dakika sonra dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

Belediye ekipleri çöp sandı

Bu sırada mahallede rutin çöp toplama çalışmasını sürdüren Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne bağlı ekipler, çöp konteynerinin yanında bulunan valiz ve çantayı sahipsiz çöp zannederek çöp kamyonuna yükledi.

Kısa süre sonra dışarı çıkan Sevda S., eşyalarının yerinde olmadığını görünce büyük panik yaşadı. Mahalle sakinlerine durumu soran kadın, yaptığı araştırmada herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Altınların bulunduğu çanta da kamyona gitti

Çevredeki vatandaşlarla görüşen Sevda S., çanta ve valizin belediyeye ait çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrendi. Çantanın içerisinde ziynet eşyaları ve altın bulunduğunu belirten kadın, vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi.

Yaşanan olayın ardından belediye ekiplerinin çöp kamyonunun güzergâhı ve toplama noktaları üzerinde inceleme başlattığı öğrenildi.

Arama çalışmaları başlatıldı

Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri ile ilgili birimler, çanta ve valizin bulunabilmesi için çalışma başlattı. Çöp kamyonunun topladığı atıkların götürüldüğü alanda da arama yapılabileceği belirtilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sevda S. ise çantasının ve içerisindeki altınların bulunmasını umut ettiğini belirterek, yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.