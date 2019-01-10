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Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi

Samsun'da akılalmaz bir kaza meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 06:30
Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi

Samsun'da gece saatlerinde akılalmaz bir zincirleme kaza meydana geldi. 

İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda buzlanma nedeniyle sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet devrildi.

Bir otomobilin motosiklete çarpmamak için aniden durması üzerine arkadan gelen 13 araç ile bu otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan biri hamile kadın olan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 06:30
  1. Samsun
  2. trafik kazası
  3. zincirleme kaza

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