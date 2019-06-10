DÜZCE(İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl genelinde akıl ve zeka oyunları konusunda farkındalık oluşması amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocukların; düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olması öğrenci ve öğretmenlerin akıl oyunlarını dersin içinde kullanmalarıyla derslerin daha eğlenceli ve çekici hale getirilmesi, öğrencilerin vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması, bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilere sosyal becerilerini geliştirme, kendini ifade etme fırsatı verilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi, grupla uyumlarının artırılması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştiriliyor.

Merkez ve tüm ilçelerden, Anasınıfında Satranç, Hızlı Bardaklar ve 9 Taş kategorilerinde, İlkokul (1,2,3 ve 4. Sınıf) seviyelerinde, Mangala, Denge Oyunu ve Satranç kategorilerinde ve ortaokul (5,6,7 ve 8. Sınıf) seviyelerinde Mangala, Reversi ve Satranç kategorilerinde, 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Akıl ve Zeka Oyunları turnuvasının açılışı Düzce Kapalı Spor Salonu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Turnuva sonucunda turnuvaya katılan tüm anasınıfı öğrencilere madalya, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 1.´ye Çeyrek Atın, 2.´ye Gram Altın ve 3.´ye Yarım Gram Altın ödülleri verilecek.