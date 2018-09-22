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'Akıl sağlığı testi' kararı İslam düşmanı Le Pen'i çıldırttı!

Fransa'da mahkemenin, DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaştığı için 'akıl sağlığı' testine girmesine karar verdiği İslam düşmanı aşırı sağcı lider Marine Le Pen karara tepki gösterdi. Le Pen, mahkemenin kararını tanımadığını söyledi

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:48
'Akıl sağlığı testi' kararı İslam düşmanı Le Pen'i çıldırttı!

Fransa'da bir mahkemenin kendisi için 'psikiyatri testi' uygulanmasını talep etmesine, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen'i kızdırdı.

2015 yılında Twitter hesabı üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın infaz görüntülerini paylaşan ve bu nedenle hakkında soruşturma açılan Le Pen, "DEAŞ dehşetini kınadığım için yargı beni psikiyatristlere gönderdi. Daha ne kadar ileri gidecekler?" ifadelerini kullandı.

Le Pen yaptığı açıklamada, mahkeme kararını tanımadığını ve muayeneye gitmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Le Pen'in siyasi rakibi radikal solcu lider Melenchon da mahkeme kararına tepki gösterdi. Le Pen'in davranışlarından siyasi olarak sorumlu olduğunu söyleyen Melenchon, aşırı sağı devirmenin yolunun bu tip kararlar olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:48
  1. Fransa
  2. Marine Le Pen
  3. DEAŞ
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