Akil Gençler Binali Yıldırım’a desteğini sürdürüyor Akil Gençler Platformu, İstanbul seçimlerinde astıkları pankartlarla AK Parti adayı Binali Yıldırım’a destek vermeye devam ediyor.

Akil Gençler Platformu, İstanbul seçimlerinde astıkları pankartlarla AK Parti adayı Binali Yıldırım’a destek vermeye devam ediyor. Seçime bir gün kala Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş ve beraberindeki heyet, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. İstanbul’un çeşitli noktalarına pankart asan Akil Gençler, esnafları ve evleri kapı kapı ziyaret ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.