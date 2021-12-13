Akıl almaz sahtecilik! Bir günde 10 doz korona aşısı olmuş

Yeni Zelanda’da koronavirüs aşısı yaptırmayı reddeden ancak aşısızlara getirilen kısıtlamalara da uymak istemeyen kişiler adına para karşılığında aşı olup, sahte belge düzenleyen bir kişi yakalandı. New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan adam para karşılığında ‘vekaleten aşı olmakla’ suçlanıyor. Adamın, restoran, bar, spor salonu gibi yerlerdeki aşı zorunluğunu aşmak isteyen kişiler için aşı olarak, adlarına aşı kartı düzenlediği belirtiliyor.

New Zealand Herald, ismi açıklanmayan adamın, ülkenin farklı yerlerindeki aşılama merkezlerinde başkaları adına aşı yaptırdığını belirtti. Adamın, para uğruna tek bir günde 10 doz aşı yaptığı belirlendi.

Başkaları adına bir günde 10 defaya kadar Covid-19 aşısı olan adama “inanılmaz derecede bencil” denilerek soruşturma başlatıldı.