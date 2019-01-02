Akıl almaz olay! Elini beline götürdü ve...
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde arasında anlaşmazlık olan iki kişi arasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda bir kişi, eski eşinin ağabeyini silahla bacağından vurarak yaraladı.02 Ocak 2019 Çarşamba 06:15
Gaziantep'te akıl almaz bir olay meydana geldi.
İddiaya göre, Kaya O. Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.
Bacağından yaralanan Bülent Ö, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri Kaya O'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Kaya O'nun, yanında taşıdığı tabancasıyla Bülent Ö'nün bacağına ateş ederek kaçması yer alıyor.
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