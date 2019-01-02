Akıl almaz olay! Elini beline götürdü ve...

Gaziantep'te akıl almaz bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, Kaya O. Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan Bülent Ö, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri Kaya O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kaya O'nun, yanında taşıdığı tabancasıyla Bülent Ö'nün bacağına ateş ederek kaçması yer alıyor.