"Akif Salnamesi" Mehmet Akif'in hatırasını yaşatacak

İSTANBUL (AA) - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hatırasını yaşatmak, örnek şahsiyetiyle yurt içinde ve dışında layıkıyla tanıtılmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüten Mehmed Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı tarafından "Akif Salnamesi" adlı bir eser neşredildi.

Türk Edebiyatı Vakfı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan vakıf başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, onunla ilgili 13 sempozyum düzenlediklerini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri 26 dile çevrildi. Ayrıca 80 kadar kitabımız yayımlandı. Belgesel filmler çekildi. Çok güzel çalışmalar oldu. Dilerim yeni nesil de aramıza gelsin, girsin, devam etsin." diye konuştu.

Çiftçigüzeli, Mehmet Akif Ersoy'un bir diğer önemli yanının vefatından bu yana neredeyse bir asır geçmesine rağmen herkesi bir araya getirmesi olduğunu dile getirdi.





- "Salname" ile yıllık geleneği devam ettirilecek

Koleksiyoner Mehmet Ruyan Soydan, "Salname"nin yıllık anlamına geldiğini hatırlatarak, azalan yıllık geleneğini devam ettirmek adına her yıl "Akif Salnamesi" çıkarmayı planladıklarını aktardı.

Dr. Öğretim Görevlisi Bekir Cantemir de dünyadaki birçok Müslüman entelektüelin eserlerinin Türkçe'ye çevrildiğini ama Türkiye'deki bu tarz eserlerin İslam coğrafyalarında çok fazla takip edilmediğini belirterek, "Bunu Akif üzerinden görmek beni iki kat üzdü. Çünkü Akif'in bu konudaki tecrübelerinin Arapça'da bulunmaması, çevirmeyle dahi bu anlamda çok fazla var olmaması üzücü." ifadelerini kullandı.





- "Safahat, dönemin bütün acılarını yansıtıyor"

Gazeteci yazar Beşir Ayvazoğlu ise "Safahat" eserinin dönemin bütün acılarını yansıttığını vurgulayarak, Mehmet Akif Ersoy'un önemine dikkati çekti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Mehmet Karaca da eserde emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu çalışma için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca Mehmet Akif Ersoy'a dair birçok belge ve bilginin yer aldığı "www.mehmetakifvakfi.org.tr" internet sitesinin de kullanıma açıldığı duyuruldu.





- İlk defa neşredilen hazine-i evrak, fotoğraf ve mektuplar yer alıyor

Fikri Akif koleksiyoneri Mehmet Ruyan Soydan'a ait olan eserin editörlüğünü araştırmacı-yazar İbrahim Öztürkçü üstleniyor.

Vadi Yayınevi'nden satışa sunulacak eserde, Soydan'ın koleksiyonundan çıkan ve ilk defa neşredilen hazine-i evrak, fotoğraf ve mektuplar yer alıyor.

"Akif Salnamesi"nde, alanında uzman araştırmacılara ait sekiz yazının yanı sıra Mehmet Akif'in dostlarından Abbas Halim Paşa'ya ait mektuplar, Akif'in Darüşşafaka'ya katkıları ve yaptığı hayırlar, 1925-1936 arasında basında yer alan Akif haberleri, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış bir söyleşisi ve kendisine ithaf edilen şiirler bulunuyor.