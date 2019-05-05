Akif Kemal Akay’dan Ahmet Ataç’a ziyaret Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile bir araya geldi. Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen ziyarette Akay ve Ataç, belediyecilik çalışmaları üzerine sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Başkan Ataç konuğu Akay’a Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda ortaya çıkan ve Tepebaşı Belediye Binası’nda sergilenen eserleri tanıtarak etkinlik hakkında da bilgiler verdi. Başkan Ataç’ın hayata geçirdiği projeleri dinleyen Akay, başarılı çalışmalarından ötürü kendisini tebrik etti.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada iki belediye başkanı, birbirlerine gelecek dönem çalışmalarında başarılar diledi.

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