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Akif Kemal Akay kimdir hangi görevlerde bulundu? CHP Seyhan adayı Akif Kemal Akay

Akif Kemal Akay CHP Adana Seyhan belediye başkan adaylığı için ismi geçmesiyle birlikte Akif Kemal Akay’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. SODEP Adana kurucusuyum. CHP ve SHP yöneticilikleri, il başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Adana İl Başkanlığı görevinde bulunan Akif Kemal Akay CHP 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Peki Akif Kemal Akay kimdir? Akif Kemal Akay kaç yaşında? Akif Kemal Akay hangi görevlerde bulundu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:23
Akif Kemal Akay kimdir hangi görevlerde bulundu? CHP Seyhan adayı Akif Kemal Akay

Akif Kemal Akay CHP Adana Seyhan belediye başkan adaylığı için ismi geçmesiyle birlikte Akif Kemal Akay’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. SODEP Adana kurucusuyum. CHP ve SHP yöneticilikleri, il başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Adana İl Başkanlığı görevinde bulunan Akif Kemal Akay CHP 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Peki Akif Kemal Akay kimdir? Akif Kemal Akay kaç yaşında? Akif Kemal Akay hangi görevlerde bulundu.

Akif Kemal Akay kimdir?

1950 Adana doğumlu olan Akif Kemal Akay, 500 yılı aşkın Adana’da yaşadığı bilinen bir ailenin mensubuyu. Akif Kemal Akay, kimya yüksek mühendisi ve biyokimya uzmanı. 1968’de 18 yaşındayken CHP’ye üye oldu. SODEP Adana kurucusu. CHP ve SHP yöneticilikleri, il başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Adana İl Başkanlığı ve Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Akif Kemal Akay CHP 25. Dönem milletvekili adayı old 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:23
  1. Akif Kemal Akay kimdir
  2. Akif kemal akay hangi görevlerde bulundu?
  3. Akif kemal akay CHP Adana seyhan belediye başkan adayı

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