Akif Hamzaçebi CHP Genel Sekreterliğinden neden istifa etti?

Akif Hamzaçebi istifa etti. Son dakika haberlerine göre, Akif Hamzaçebi, CHP'den değil CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akif Hamzaçebi'nin neden istifa ettiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. CHP'den belediye başkan aday belirleme sırasında çok sayıda istifalar olmuştu.

CHP'li Akif Hamzaçebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Akif Hamzaçebi 1 Aralık 1953 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. Babasının adı Halit, annesinin adı Memnune'dir. Babasının kamu görevi nedeniyle ilkokulu üç, ortaokulu iki ayrı ilde okuyan Akif Hamzaçebi, 1970'te İstanbul Bakırköy Lisesini bitirdi. 1974'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde "Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Entegrasyonu" alanında tamamladı.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 1974 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 6 Aralık 1977 tarihinde Maliye Müfettişi oldu.

13 Ocak 1985 tarihinde Maliye Başmüfettişi olan Akif Hamzaçebi, sırasıyla 1986-1990 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcısı, 5 Şubat 1990- 24 Haziran 1993 tarihlerinde Ankara Defterdarı, 24 Haziran 1993- 4 Eylül 1997 tarihlerinde Millî Emlak Genel Müdürü, 8 Eylül 1997- 2 Mart 1999 tarihlerinde İstanbul Defterdarı ve 4 Mart 1999- 3 Kasım 2002 tarihlerinde Gelirler Genel Müdürü görevlerinde bulundu.

Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde Finansal Forum gazetesinde ekonomik konularda köşe yazıları yazan Akif Hamzaçebi, bu görevleri sırasında Sualtı Sporları Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.Ş. ile Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'nin yazılımı idare tarafından yapılmış ilk ve tek otomasyon projesi olan Milli Emlak Otomasyon Projesi'ni (MEOP) hazırlayarak uygulamaya koydu. Gelirler Genel Müdürlüğü döneminde VEDOP 2'yi (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) hazırladı ve İnternet Vergi Dairesi'ni uygulamaya koydu.

Akif Hamzaçebi, Gelirler Genel Müdürlüğü görevini yürütürken istifa ederek siyasete girdi.

3 Kasım 2002’de gerçekleştirilen Türkiye Genel Seçimlerinde Trabzon milletvekili seçildi.

22 ve 23. dönemlerde Trabzon, 24., 25. ve 26. dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi.

2002-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve 2003-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü olarak görev yapan Akif Hamzaçebi, 1 Haziran 2010-24 Haziran 2015 tarihleri arasında CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde bulundu.

25 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde TBMM Başkanvekili seçildi ve bu görevini Kasım 2017'ye dek sürdürdü.

CHP'nin 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan 36. Olağan Adalet ve Cesaret Kurultayında delegelerin oylarıyla Parti Meclisi'ne seçilen Akif Hamzaçebi, 12 Şubat 2018 tarihinde CHP Genel Sekreterliği görevine getirilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Akif Hamzaçebi, evli ve bir çocuk babasıdır.