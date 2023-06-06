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Biyografi Akif Çağatay Kılıç kimdir ve nerelidir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın hayatı
Biyografi

Akif Çağatay Kılıç kimdir ve nerelidir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın hayatı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 03:31:00 -
Akif Çağatay Kılıç kimdir ve nerelidir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın hayatı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç 'ın hayatı büyük bir merak konusu oldu. İşte Akif Çağatay Kılıç'ın biyografisi

Akif Çağatay Kılıç Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Karar sonrası Kılıç'ın hayatı büyük bir merek konusu oldu.

İşte Kılıç'ın hayatı

Akif Çağatay Kılıç, 15 Haziran 1976'da Almanya'nın Siegen kentinde doğdu. Aslen, Samsun'un İlkadım ilçesi sınırlarında yer alan Ataköy'lü olan Kılıç, 10 yaşına kadar Almanya'da yaşadı.

Ailesinin Türkiye'ye dönmesinin ardından lise eğitimini İstanbul'da, lisans eğitimini ise İngiltere'deki Hertfordshire Üniversitesi'nde "Siyaset ve Avrupa Çalışmaları" bölümünde tamamladı.

Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gören Akif Çağatay Kılıç, Sabancı Holding Universal Trading UK Şirketi'nde (Londra) üç yıl süreyle İngiltere'de görev aldı.

2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde Danışman olarak çalışma hayatına devam eden Kılıç, bu süreç içerisinde Başbakanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdür Yardımcılığı gibi görevler üstlenerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, Sayın Erdoğan'ın kurmay ekibinde uzun yıllar görev yaptı. Kılıç ayrıca, özel kalem müdür yardımcılığı görevini üstlendiği bu dönemde, yurtdışı gezilerinin çoğunda Sayın Erdoğan'ın tercümanlığını yaptı.
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Akif Çağatay Kılıç, AK Parti'nin Samsun'da yüzde 61.86 oy oranı aldığı 12 Haziran'daki seçimler sonucunda milletvekili oldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevine başladı.

26 Aralık 2013- 19 Temmuz 2017 tarihleri arasında 61, 62, 63, 64 ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak seçilen Kılıç, ilk dönem AKPM Türk Delegasyon Başkanlığı ikinci dönem ise TBMM Dışişleri Komisyon Başkanlığı yaptı.

14 Mayıs seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Milletvekili olarak TBMM devam etmekte olup, çok ileri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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