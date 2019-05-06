Akhisarspor'un kader haftası - Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya son sırada giren Akhisarspor'un gelecek hafta alınacak sonuçlara göre lige veda etme ihtimali bulunuyor



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 31. haftayı 25 puanla son sırada geçen Akhisarspor, gelecek hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Ligde dün konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Akhisarspor, son 3 haftaya, düşme hattının üzerindeki Göztepe'nin 8 puan gerisinde 25 puanla son sırada girdi. Gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştıktan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Akhisarspor, ligi dış sahadaki Atiker Konyaspor maçıyla tamamlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında mağlup olması halinde bitime 2 hafta kala lige veda edecek. Akhisarspor'un müsabakayı kazansa bile sıralamada üzerinde yer alan rakiplerinin alacağı sonuçlara göre lige yine de veda etme ihtimali bulunuyor. Akhisarspor, 2012-2013'ten bu yana kesintisiz olarak Süper Lig'de yer alıyordu.

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