Akhisarspor'da forma giyen Hora'ya sürpriz talip!

SERKAN AŞKIN / YENİKİT.COM.TR - Son olarak Elazığspor'da kiralık olarak forma giyen Akhisarspor'un Rumen futbolcusu Ioan Hora'ya Romanya ekibi Craiova talip oldu. Ancak Hora'nın maaşı konusunda sıkıntı var maaşı Romanya şartlarında olursa transfer gerçekleşecek.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR