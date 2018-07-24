Akhisarspor'da forma giyen Hora'ya sürpriz talip!
Son olarak Elazığspor'da forma giyen bonservisi Teleset Mobilya Akhisarspor'da olan Ioan Hora'ya Romanya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldi.24 Temmuz 2018 Salı 11:49
SERKAN AŞKIN / YENİKİT.COM.TR - Son olarak Elazığspor'da kiralık olarak forma giyen Akhisarspor'un Rumen futbolcusu Ioan Hora'ya Romanya ekibi Craiova talip oldu. Ancak Hora'nın maaşı konusunda sıkıntı var maaşı Romanya şartlarında olursa transfer gerçekleşecek.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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