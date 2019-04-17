Akhisarspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları



MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Akhisarspor, hazırlıklarına başladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın başında teknik sorumlu Cem Kavçak, sahada futbolcularla bir süre toplantı yaptı. Toplantının ardından idmana başlayan yeşil-siyahlı oyuncular, ısınma sonrası, dar alanda pas çalışması yapıp, yarım sahada çift kale oynadı.

Manisa temsilcisinde sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, antrenmanda yer almadı.

Akhisarspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





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