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Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Son haftalarda yükselen bir performansımız var ve iyi bir ivme kazandık. Bunu yarınki maçta tekrarlamak en büyük arzumuz"- Yeşil-siyahlı oyuncu Avdija Vrsajevic: "Sahaya çıkıp, elimizden geleni yapıp, puan almak istiyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:13
Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru


MANİSA (AA) - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında yarın Belçika ekibi Standard Liege'le yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadı'nda, oyuncusu Avdija Vrsajevic'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Cihat Arslan, grupta kendileri dışında 3 takımın da üst tura çıkma şansı bulunduğunu hatırlatarak, iddiaları olmasa da yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

"Son haftalarda yükselen bir performansımız var ve iyi bir ivme kazandık. Bunu yarınki maçta tekrarlamak en büyük arzumuz." ifadelerini kullan Arslan, "Sezon başında UEFA'ya verilen bir liste var. Bu listedeki oyuncuların eksikliği nedeniyle yarın 17 kişilik bir kadro ile sahada olacağız. Kazanmayı alışkanlık haline getirmek önemli. 6 maçtır süren bir çıkışımız var. Kimse kaybetmeyi sevmez. Hem motiveyiz hem de kazanmaya odaklıyız. Yarın motivasyonumuzu ortaya koyarsak, bunu başarabiliriz." diye konuştu.

Arslan, Avrupa'daki ilk puanlarını almak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sezon başı planlamada yapılan hatalar, bu organizasyonu gözardı etmemize neden oldu. Ülkemiz adına puanlara ihtiyacımız var. Sezon başına atıfta bulunmak mecburiyetindeyim. Eksik bir kadromuz var ama bu puan alamayacağımız anlamına gelmesin. Rakibimize de saygı duyarak bunu başarmak istiyoruz. Fenerbahçe maçındaki performansımız, yarın güzel bir futbol akşamı olacağını bize gösteriyor."

Arslan, Miguel Lopes'in dünkü idmanda sakatlandığını ve yarınki maçın kadrosunda yer alamayacağını sözlerine ekledi.

Akhisarspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Avdija Vrsajevic de UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçlarında puan ya da puanlar almak istediklerini belirterek, "Önceki maçlarda gereken oyunu oynayamamış, puan alamamıştık. Yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için fark etmez. Sahaya çıkıp, elimizden geleni yapıp, puan almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:13
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  3. Cihat Arslan
  4. UEFA

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