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Akhisarspor direnemedi! Tarihi fark...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında Akhisarspor, deplasmanda İspanya ekibi Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

26 Ekim 2018 Cuma 00:10
Akhisarspor direnemedi! Tarihi fark...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Akhisarspor, deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaştı.

Mücadele ev sahibi takımın 6-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Sevilla'ya farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Roque Mesa, 9. dakikada Sarabia, 46'te kendi kalesine Lukac, 50'de Muriel, 60. dakikada Promes ve 67. dakikada Mercado kaydetti.

İspanyol ekibi, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya çıkartırken 2. sırada kaldı. Akhisarspor ise oynadığı 3. maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı.

SEVİLLA - AKHİSARSPOR: 6-0

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: Kevin Clancy, Alastair Mather, Sean Carr (İskoçya)

Sevilla: Vaclik, Mercado, Carriço (Dk. 59 Amadou), Gomez, Navas (Dk. 54 Nolito), Sarabia (Dk. 54 Arana), Mesa, Vazquez, Vidal, Promes, Muriel

Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Kadir Keleş (Dk. 46 Barbosa), Aykut Çeviker, Sissoko, Josue (Dk. 77 Eray Ataseven), Regattin, Güray Vural, Seleznov (Dk. 63 Onur Ayık)

Goller: Dk. 7 Mesa, Dk. 9 Sarabia (Penaltıdan), Dk 35 Lukac (Kendi kalesine), Dk. 50 Muriel, Dk. 60 Promes, Dk. 67 Mercado (Sevilla)

Sarı kart: Dk. 8 Miguel Lopes (Akhisarspor)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 00:10
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