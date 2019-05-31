Akhisarlılar mahallelerinde söz sahibi olmaya başladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle meclisleri toplantısının ilkini Beyoba Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Mahallelerde yaşanan sorunların çözümü ve yapılması gereken hizmetlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan mahalle meclislerinin ilki, Beyoba Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Mahallenin belli bölgelerinden seçilen temsilciler, sorunlarını Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya iletti. Mahalle meclisi toplantısına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Belediye Meclis üyesi Secaattin Önlü, Beyoba Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İnal ile mahalle temsilcileri katıldı.

Akhisar Belediyesi Beyoba Hizmet binasında gerçekleşen toplantıda vatandaşlar sorunlarını Başkan Dutlulu’ya iletti. Yapılması gereken hizmetleri ve çözülmesi gereken sorunları not alarak ilgili birimlere ileten Başkan Dutlulu, mahalle meclisleri ile vatandaşların sorunlarına daha hızlı ve daha sağlıklı çözümler bulunduğunu ifade etti. Mahalle halkı ile karşılıklı iletişimin önemine değinen Başkan Dutlulu, “Göreve başlamadan önce sözünü verdiğimiz mahalle meclislerimizin ilkini bugün Beyoba Mahallemizde gerçekleştirdik. Muhtarımız ve mahalle temsilcilerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yapılması gereken hizmetleri not ettik. Vatandaşlarımız artık kendi yaşamlarına dair kararlarda söz sahibi olmaya başladı.Kararlarımızı birlikte ve ortak akılla alarak, birlikte hareket etmek için oluşturulan bu mahalle meclislerinin tüm Akhisar geneline yayılmasını umut ediyorum. Beyoba Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz Mahalle Meclisimizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Beyoba Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İnal ve diğer mahalle temsilcileri gerçekleşen meclisin mahallenin sorunlarının çözümü açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. Başkan Dutlulu, toplantının sonunda mahalle temsilcileri ile hatıra fotoğrafı çekildi.