Akhisarlılar açık havada sinema keyfi yaşıyor

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ücretsiz açık hava sinema günlerinde dün gece “Forrest Gump” isimli komedi ve drama filmi gösterime girdi.

Akhisar Belediyesi tarafından başlatılan Açık Hava Sinema Günleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Gölet alanına kurulan sinevizyonda Akhisarlılar çimlerin üzerinde film izleme keyfi yaşadı. Temmuz ve ağustos ayları boyunca pazartesi ve perşembe gecelerine renk katacak programda beyazperdeye damga vurmuş filmler gösteriliyor. Dün gece yine Gölet alanını dolduran yaklaşık bin kişi 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilen vebir çok dalda Oscar ödüllerine layık görülen Forrest Gump, filmini keyifle izledi. Robert Zemeckis tarafından çekilmiş ve Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve Sally Field başrol oyunculuklarını yaptığı film Akhisarlıların beğenisi topladı. Vatandaşlar böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.