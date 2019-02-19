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Akhisarlı gençlere finansal okur yazarlık eğitimi

Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organize ettiği, Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Europe projesi ortaklığında "Paramı Yönetebiliyorum" isimli projenin toplantısı, Akhisar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

19 Şubat 2019 Salı 11:57
Akhisarlı gençlere finansal okur yazarlık eğitimi

Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organize ettiği, Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Europe projesi ortaklığında "Paramı Yönetebiliyorum" isimli projenin toplantısı, Akhisar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.


"Paramı Yönetebiliyorum" isimli projenin toplantısı yapıldı. Eğitmen Beril Sarol tarafından verilen "Paramı Yönetebiliyorum" projesi kapsamında, gençlere finansal kavramlar öğretilerek, bütçe yönetimi ve kontrollü harcama konularında ipuçları verildi. Bu sayede gençlerin, hem paralarını yönettiği hem de geleceklerine olan güvenlerini artırdığı belirtildi.


Proje hakkında bilgi veren eğitmen Beril Sarol, "Paramı Yönetebiliyorum, 2009 yılından bu yana Visa Europe çatısı altında Türkiye’deki üye bankalarının destekleriyle, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği iş birliği ile yürütülmektedir. Proje ile Türkiye’de finansal okur yazarlığın pekiştirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bütçe yapma ve uygulama konusunda ipuçlarının akran eğitim modeliyle Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerle paylaşıldığı projede, birçok genç eğitim aldı. Eğitime katılan gençler, bir yandan finansal kavramları öğrenirken, diğer yandan zorunlu olan ve olmayan harcamalarını ayırt etmeyi, bütçeye yapıp ona göre yaşamayı öğreniyor ve artan oranlarda aylık harcamalarını takip ediyor. Paramı Yönetebiliyorum eğitimi sonrasında finansal kavramlar ve bütçeleme konularında bilgi artışı, gençlerin finansal davranış ve tutumlarını olumlu yönde etkiliyor" dedi.


Program sonunda Akhisar Kent Konseyi Gençlik Konseyi Başkanı Barış İçöz, anlatımlarından dolayı eğitmen Beril Sarol’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:57
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