Akhisarlı Gazi Ahmet Akgül son yolculuğuna uğurlandı Akhisarlı Kore Gazisi 88 yaşındaki Ahmet Akgül, dün gece yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Seyitahmet Mahallesindeki evinde hayatını kaybetti.

Akhisarlı Kore Gazisi 88 yaşındaki Ahmet Akgül, dün gece yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Seyitahmet Mahallesindeki evinde hayatını kaybetti. Gazi Akgül düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akhisar Reşatbey Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan Gayret Cemiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Ahmet Akgül Yeni Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine Akhisar Kaymakam Vekili Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seyfi Türkan, Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Olcay Tekinay, Akhisar Gaziler Derneği Başkanı Gazi Suat Taryan ve gazilerden oluşan yönetim kurulu üyeleri, eş dost ve akrabaları katıldı.

Askeri törenin ardından merhum Ahmet Akgül’ün eşi Zahide Akgül, çocukları Seyfettin Akgül, Selahattin Akgül, Güzel Carık, Gönül Güneş ve Sevim Çelik taziyeleri kabul etti.

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