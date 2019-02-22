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Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi verildi

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 üretim sezonu hazırlıklarına çiftçi uygulama eğitim faaliyetleri ile hız kesmeden devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 10:49
Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi verildi

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 üretim sezonu hazırlıklarına çiftçi uygulama eğitim faaliyetleri ile hız kesmeden devam ediyor.


Dağdere Mahallesi üreticilerine yönelik düzenlenen budama eğitiminde Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel, budamada ve budama sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda üreticilere bilgiler verdi. Eğitimde özellikle ürün çeşidine göre budamanın önemli olduğu vurgulandı. Dağdere Mahallesinde kiraz ve ceviz meyve ağaçlarında budamanın nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak üreticilere gösterildi.


Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, 2019 yılı boyunca mahallelerde çiftçi toplantıları, demonstrasyonların ve uygulamalı eğitimlerin sezon boyunca devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:49
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