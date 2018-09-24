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Akhisar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe istatistiği

Akhisar, iki büyük ekibe karşı son bir yılda çıktığı 9 maçın 6'sını aldı

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:22
Akhisar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe istatistiği

Süper Lig'de iki hafta önce Trabzon'da 4-0 yenilen Galatasaray, deplasman fobisini Akhisar'da da sürdürdü. Son iki sezonda dış sahada oynadığı 20 lig maçının 9'unu kaybeden sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in en büyük sorunları olarak gördüğü deplasman maçlarının yüzde 45'ini kaybetti.

Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası finalinde, G.Saray'ı ise Süper Kupa finalinde geçerek iki kupayı da müzesine götüren Akhisar, iki büyük ekibe karşı son bir yılda çıktığı 9 maçın 6'sını kazandı.

Bu süreçte Fenerbahçe'ye rakip olduğu 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Ege ekibi, G.Saray'a karşı da 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:22
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